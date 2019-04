Les sujets politiques dominent la Une des journaux ivoiriens

Les sujets politiques dominent la Une des journaux quotidiens ivoiriens parus, mercredi, sur l’ensemble du territoire national.« Présidentielle 2020 : des chefs coutumiers et religieux interpellent Ouattara en tirant sur la sonnette d’alarme », barre en Une Le Temps.

« Nous commençons à avoir peur » de la situation sociologique actuelle du pays, ont fait savoir des chefs traditionnels au président Alassane Ouattara, reprend L’Inter.

« Il n’y aura rien en 2020 », répond M. Ouattara en Une de La Gazette, là où dans LG Infos, Me N’Dry Claver riposte en insistant que « 2020 approche, tout le monde a peur » avant d’affirmer que « des gens font leurs passeports pour quitter le pays» au moment où « des chefs traditionnels enfoncent le clou ».

« Nous sommes rassurés pour 2020 (…) Ouattara à une vision très profonde de la Côte d’Ivoire», contre-attaque dans les colonnes de Le Patriote, les chefs traditionnels du Sud Comoé, du district d’Abidjan et des Grands-ponts après une rencontre avec le chef de l’Etat.

De son côté, Soir Info croit savoir comment Ouattara veut neutraliser l’ex-président de l’Assemblée nationale, Guillaume Soro, quelques jours après ses sorties musclées. Ce qui fait dire à Générations Nouvelles qu’il y a du « nouveau dans le plan pour arrêter soro ».

Des militaires en prison témoignent dans l’affaire « coup d’Etat contre Ouattara (…) Le ministre de la défense en colère», titre à ce propos ce journal proche de M. Soro.

En tournée dans le département de Dabakala, Guillaume soro pris en flagrant délit de tribalisme et d’ethnicisme, titre pour sa part L’Expression à côté de Le Rassemblement qui enfonce en écrivant que Assoa Adou (ndlr : le secrétaire général du FPI de Gbagbo) et Guillaume Soro ont été également pris en flagrant délit de mensonges après avoir fait de l’intox autour de l’anacarde et sur des questions se rapportant à la gouvernance.

Selon Le Jour Plus, une bagarre rangée entre pro-Gbagbo et pro-Simone en relation avec l’organisation de la fête de la liberté a été signalée à Facobly, dans l’Ouest ivoirien. Ce qui fait dire au président statutaire du Front populaire ivoirien (FPI, opposition), Pascal Affi N’Guessan depuis sa tournée dans la région de la Mé que « la désunion nous perd du temps ».