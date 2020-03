Les sommets A. Saoudite-Afrique et arabo-africain reportés

Les sommets Arabie Saoudite-Afrique et arabo-africain, prévus initialement en Arabie Saoudite au cours du premier trimestre de cette année, ont été reportés en raison de la propagation du Coronavirus, a annoncé jeudi le ministère saoudien des Affaires étrangères.Dans un communiqué, le ministère saoudien des Affaires étrangères a indiqué que les deux sommets ont été reportés à une nouvelle date qui sera fixée ultérieurement, « dans le cadre des mesures préventives prises par le Royaume d’Arabie saoudite visant à contenir la propagation du Coronavirus et aussi dans le contexte des efforts internationaux et conformément aux procédures recommandées par les autorités sanitaires compétentes ».

Cette décision a été prise après concertation avec la présidence de la partie africaine, la Ligue des États arabes et l’Union africaine, à un moment où les efforts internationaux se conjuguent pour mettre en œuvre des mesures sanitaires avancées qui protègent les citoyens des risques de cette pandémie.

Depuis l’arrivée du coronavirus, on recense 131.460 cas d’infection, dont 4 923 décès dans 116 pays et territoires, principalement en Chine, Italie, Iran et Corée du Sud.

L’OMS a qualifié l’épidémie du Covid-19 de pandémie et se dit « profondément préoccupée tant par les niveaux alarmants de propagation et de gravité que par les niveaux alarmants d’inaction » dans le monde.