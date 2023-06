Les responsables de l’Autorités africaine et Malgache de l’aviation civile séjournent au Tchad

D’après un article publié le 29 mai 2023, par l’attaché de presse du ministère de l’aviation civile, le président de l’AAMAC, N’Dzota Serge conduit une délégation au Tchad.

Le ministre tchadien en charge de l’aviation civile, Hissein Tahir Souguimi a accordé une audience à une délégation des Autorités Africaine et Malgache de l’Aviation Civile (AAMAC).

« La délégation conduite par le président des AAMAC , M. N’Dzota Serge est composée du Directeur Général de l’Autorité de l’Aviation Civile, le Secrétaire Exécutif des AAMAC sortant et entrant et le Directeur de la Navigation Aérienne et des Aérodromes de L’ADAC. », peut-on lire sur la page dudit ministère.

D’après la même source, cette visite a été organisé dans le cadre de la présentation des civilités du nouveau secrétaire exécutif de l’institution au, ministre de l’Aviation.

Le nouveau SG, Bakienon Louis a été élu pour un mandat de quatre ans, au cours d’un Conseil d’administration des AAMAC organisé à Abidjan en Côte d’Ivoire, le 05 mai 2023.

Dans son discours, le ministre a indiqué que cette institution est un outil indispensable pour le développement du secteur de l’Aviation Civile des pays africains.