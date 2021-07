Les résolutions du 5ème Sommet extraordinaire des chefs d’Etat du G5 Sahel

Par visio-conférence, les 5 chefs d’Etat du G5 Sahel et le président français ont participé le 09 juillet 2021, au 5ème sommet extraordinaire consacré à la stabilité dans la région

Les travaux ont mis l’accent sur les cas les plus pressants. Notamment, l’aggravation de l’activisme potentiel dans l’espace sahélien, du retrait demandé par l’ONU des mercenaires armés étrangers opérant en Libye et la perspective de reconfiguration de la force française au sahel annoncée par le président Emmanuel Macron. A ce titre, les chefs d’Etat ont demandé : « qu’un plan ordonné du retrait des mercenaires étrangers de la Libye soit communiqué et que les nations-Unies et la Libye contribuent pour la sécurisation des frontières des pays membres du G5 Sahel durant cette phase de retrait ».

Quant à la reconfiguration du dispositif militaire français au Sahel, le Président français, Emmanuel Macron a tenu à préciser qu’elle sera basée sur : « l’approche coopération-partenariat-réassurance », laquelle s’inscrit dans la logique des décisions du Sommet de Pau en janvier 2020 et celui de N’Djamena en février 2021. Il s’agit du suivi des engagements pris lors du sommet de N’Djamena notamment : « l’importance de la poursuite des efforts collectifs dans le cadre de la Coalition sahel et la mise en œuvre de la feuille de route de la Présidence tchadienne du G5 Sahel. »

Au sujet de la transition au Tchad et au Mali, les chefs d’Etat du G5 Sahel ont pris acte de la volonté de transition dans ces deux pays, à respecter leurs engagements par : « la mise en place de nouvelles constitutions et l’organisation des élections libres crédibles, transparentes et inclusives aux échéances prévues. »