Les relations économiques entre la Côte d’Ivoire et la Belgique augmentent de 120%

Les relations bilatérales économiques entre la Côte d’Ivoire et la Belgique ont augmenté ces dernières années de 120%, a appris APA lundi dans la capitale économique ivoirienne où séjourne une délégation d’hommes d’affaires belges.Cette délégation a rencontré dans la matinée, la Chambre de commerce et d’industrie de Côte d’Ivoire (CCICI), au Plateau, le quartier administratif et des affaires d’Abidjan.

Lors des échanges, il a été révélé qu’au niveau des exportations de la Côte d’Ivoire vers la Belgique, elles sont estimées à environ 387 milliards FCFA au cours de l’année 2017, quand les importations de la Côte d’Ivoire en provenance de la Belgique sont évaluées à environ 173 milliards FCFA sur la même période.

Citant la Chambre du commerce et d’industrie de Côte d’Ivoire, le Directeur général de l’entreprise myGO Africa, Donald Djobo a déclaré dans un entretien à APA que « les relations bilatérales économiques entre la Côte d’Ivoire et la Belgique ont augmenté ces dernières années de 120% ».

Dans la soirée de lundi, la délégation d’hommes d’affaires belges a été «impressionnée» par le bureau régional de la plate-forme technologique mondiale, myGO, dotée d’une centrale de réservation et de promotion des destinations touristiques.

Conduite par l’Ambassadeur de la Belgique en Côte d’Ivoire, Hugues Chantry, cette délégation a visité le siège de cette entreprise à Cocody II Plateaux, dans l’Est de la capitale économique ivoirienne. Ce siège a été inauguré le 08 février dernier.

«myGo est une entreprise belge, membre du hub Bruxelles qui est une région de la Belgique. Toutes ces entreprises belges ont un contact direct avec myGo à Bruxelles pour ce qui concerne leur hébergement, leur déplacement, leur transfert aéroportuaire au niveau de l’Afrique », a expliqué au cours de cette visite, son Directeur général pour l’Afrique, Donald Djobo.

«Il était important de renforcer cette relation de confiance ayant déjà bien commencé. C’était très impressionnant pour certains et pour d’autres c’était un élément motivateur », a ajouté M. Djobo, soulignant que cette visite des hommes d’affaires belges «dénote de l’importance qu’a l’économie ivoirienne, l’importance que la Belgique accorde à la relation économique avec la Côte d’Ivoire ».