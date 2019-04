Les questions régionales au menu des entretiens entre le Président égyptien et le Secrétaire d’Etat US

Le Président égyptien, Abdelfattah Al-Sisi et le Secrétaire d’Etat américain, Mike Pompeo ont eu des entretiens, mardi à Washington, axés sur nombre de questions notamment les situations en Libye, la Syrie, le Yémen et en Palestine.

Par Mohamed Fayed

Lors de ces entretiens, le Président Al-Sissi a souligné que la solution politique est le seul moyen pour résoudre ces crises, laquelle solution qui préserve l’intégrité territoriale de ces pays et la sécurité de leurs institutions nationales, et fournit ainsi une base de sécurité pour lutter contre les organisations terroristes et empêcher leur propagation dans d’autres pays de la région, a indiqué le Porte-parole officiel de la Présidence égyptienne, Bassam Radi.

De son côté, le secrétaire d’Etat américain a exprimé la volonté de son pays de renforcer la coordination avec l’Egypte sur les questions relatives au Moyen-Orient, à la lumière du poids politique égyptien dans son environnement régional, saluant dans ce contexte les efforts déployés par le Caire pour soutenir les efforts visant à trouver des solutions politiques aux crises actuelles dans la région, a-t-il ajouté.

Les deux parties ont également passé en revue les derniers développements de la question palestinienne et les moyens de relancer le processus de paix. A cet égard, le secrétaire d’Etat américain a exprimé la profonde reconnaissance de son pays pour les efforts récemment déployés par l’Égypte pour contenir la situation dans la bande de Gaza et éviter l’escalade de la situation.

Pour sa part, le Président Al-Sissi a mis l’accent sur la position constante de l’Egypte pour une solution juste et globale garantissant le droit du peuple palestinien à la création d’un État indépendant.

Au registre des relations bilatérales, le Président égyptien a réaffirmé la volonté de son pays de renforcer et d’approfondir le partenariat stratégique avec les États-Unis d’Amérique, qui constitue un pilier important pour le maintien de la sécurité et de la stabilité au Moyen-Orient.

Selon le porte-parole de la Présidence égyptienne, le secrétaire d’Etat américain a salué la visite du président à Washington, soulignant sa conviction que ses entretiens avec le président américain Trump vont dans le sens de soutenir les relations entre les deux pays de manière « constructive » et « positive », notamment à la lumière de l’engagement de l’administration américaine à renforcer les cadres de coopération avec l’Egypte dans divers domaines.

Le président égyptien Abdel Fattah Al-Sissi effectue une visite officielle à Washington sur invitation du Président américain.

La visite s’inscrit dans le cadre des rencontres entre les deux présidents visant à consolider les relations entre l’Égypte et les États-Unis et à servir les intérêts stratégiques des deux pays. Elle s’inscrit également dans le cadre des consultations bilatérales sur les dernières évolutions de la situation dans la région.