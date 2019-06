Les questions régionales au centre des entretiens entre Al-Sisi et le chef d’état-major US

Le Président Abdelfatah El-Sissi s’est entretenu mardi avec le chef d’état-major de l’armée américaine, Kenneth Mackenzie des questions régionales notamment la lutte contre le terrorisme, la sécurité frontalière et la coopération sécuritaire.Par Mohamed Fayed

Le porte-parole de la Présidence égyptienne, l’ambassadeur Bassam Radi, a déclaré que le Président égyptien a mis l’accent sur les relations stratégiques entre l’Egypte et les Etats-Unis, notamment en ce qui concerne la coopération militaire entre les deux pays, considérée comme fondamentale pour faire face aux défis actuels qui menacent la sécurité et la stabilité de toute la région, passant en revue les efforts déployés par l’Egypte pour lutter contre le terrorisme.

De son côté, le Chef de l’état-major de l’armée américaine a souligné la volonté de son pays de continuer à développer et à renforcer les relations de partenariat et de coopération avec l’Egypte dans tous les domaines, se félicitant du rôle central joué par l’Egypte dans la région et ses efforts pour maintenir la paix et la sécurité régionales.

Selon l’Ambassadeur Radi, les deux parties ont discuté lors de cette réunion des résultats de la dernière rencontre de la Commission de coopération militaire bilatérale tenue en mars dernier à Washington et qui constitue un espace de concertations et de consultations entre les deux pays sur les diverses questions militaires et stratégiques, notamment la lutte contre le terrorisme, la sécurité des frontières et maritime.

Les deux parties ont également évoqué les derniers développements au niveau régional à la lumière des crises actuelles dans plusieurs pays de la région.