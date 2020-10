Les plus belles destinations insulaires au monde

Pour vos prochaines vacances, alliez découverte et détente en posant vos bagages sur les destinations exotiques au cœur de l’océan

Les îles et archipels attirent des millions de touristes chaque année grâce à leurs paysages ensoleillés, les richesses culturelles des nations enclavées ainsi qu’une multitude d’attractions portée par une industrie de plaisance bien ancrée. Tour d’horizon sur les plus beaux sites insulaires au monde.

Sélectionnez les destinations les plus ensoleillées de l’océan indien

En bordure de l’océan indien, les côtes de l’Afrique de l’Est sont réputées pour les groupes d’îles incroyables qu’elles hébergent. Chacune d’elles est un coin de paradis baigné par les eaux de l’océan azur. Certaines jouissent de la souveraineté de leurs peuples, tandis que d’autres sont connues pour des secrets comme les vestiges de civilisations anciennes ou de trésors naturels sans pareil. La zone est tellement vaste et diversifiée qu’un voyage réussi implique de vous munir par exemple d’une carte détaillée et récente des îlots malgaches ou de consulter minutieusement un nouveau guide touristique qui présente le trapèze des Mascareignes. Les descriptions d’attraits ne feront qu’attiser au mieux votre curiosité et enrichir votre séjour.

Les Seychelles : un groupe d’îles dans les eaux chaudes

Les Seychelles, c’est l’incarnation même du paradis tropical pour les guides touristiques et les nombreux magazines de voyage qui se plaisent à immortaliser ses paysages sur du papier glacé. Là-bas, les plages blanches de sables fins se confondent à du talc et les eaux bleu turquoise de l’océan Indien se mélangent aux cocotiers pour former les ingrédients essentiels d’une beauté unique. Parmi les plages les plus attrayantes des îles se trouvent de nombreuses stations balnéaires atypiques et des sites naturels célèbres comme les Galápagos et ses tortues géantes.

Les Bahamas : pour d’authentiques vacances caribéennes.

Les Bahamas sont le rêve de tous les amoureux des mers d’un bleu authentique. Ce paradis tropical au cœur de l’océan Atlantique comprend 700 îles et plus de 2000 petites îles et îles de plaine pour la plupart inhabitées et situées de l’autre côté de l’océan, de la mer des Caraïbes et de l’océan Atlantique. Mais c’est les habitants des Bahamas et leur nature chaleureuse qui rendent vraiment la destination populaire si intéressante. Les îles étaient autrefois un paradis pour les pirates et leurs matelots, mais désormais c’est un foyer de riches et célèbres ; un point de chute saisonnier pour tous qui aime la pêche, le canotage, la plongée en apnée et la voile.

Zanzibar : la grande enchanteresse

Officiellement connue sous le nom d’Unguja, c’est la plus grande île de l’archipel de Zanzibar, une région semi-autonome de Tanzanie, imprégnée de l’histoire du cours de commerce. L’endroit séduit par des eaux cristallines, ses palmiers, mangues, plages immaculées et son grand patrimoine culturel. Parmi les plus grands attraits de l’île se trouvent les bâtiments architecturaux d’Aston Town, les petits villages de pêcheurs, le parc aquatique de l’île de Mafia ou encore le vieux quartier de Stone City.

Les Maldives pour le plein d’émotions et de sensations

Les Maldives sont bien connues et sont devenues au cours des 10 dernières années l’une des destinations touristiques les plus belles et les plus populaires pour les amoureux et les jeunes mariés. Ils sont formés de 190 îles de récifs coralliens ornés de plages de sable blanc immaculées, d’eaux bleu azur ainsi que d’un riche environnement marin. Outre la nature, c’est l’histoire de cette destination marquée par une civilisation vieille de 3.000 ans qui séduit.

Des îles éloignées, loin du tourisme de masse

Outre les principales destinations touristiques, il existe de nombreuses petites îles éloignées, telles que les îles Andaman et les îles Santorin en Grèce ou les îles Palawan aux Philippines, les îles Cocos australiennes et l’île Christmas qui offrent des paysages discrets, mais pas moins exotiques pour les amateurs de vacances ou ceux qui souhaitent simplement s’isoler du monde.