Les Nations Unies épaulent le Tchad dans la lutte contre la malnutrition

Ce jeudi 20 août, des matériels de travail ont été remis au ministère de la Santé publique pour contrer la malnutrition, par les Nations Unies via son agence REACH. Ces outils sont destinés aux services en charge de la lutte contre la malnutrition

Le montant de l’offre dans le cadre de la lutte contre la malnutrition est évalué à 50 millions de FCFA. Il est composé de 10 tables de bureau, 10 armoires, 10 chaises de bureau, 20 chaises pour visiteurs, 10 ordinateurs portables, 10 imprimantes et 14 motos. Lesquels seront utilisés dans les points focaux des comités provinciaux de nutrition et d’alimentation (CPNA). Ce, à travers la Direction de la nutrition et de la technologie alimentaire (DNTA) et le Comité technique permanent de nutrition et d’alimentation (CTPNA).

Les matériels ont été remis à l’entrepôt du Programme alimentaire mondial (PAM), situé à Farcha en présence du chargé des affaires politiques de l’Union européenne, Zissimos Vergos et du représentant du FAO au Tchad, Mahamadou Mansour N’Diaye. Cet acte a été posé dans l’optique de renforcer l’approche multisectorielle et multi-acteurs dans le cadre de la lutte contre la malnutrition.

Pour une meilleure implémentation, des missions de prospection et des rencontres avec les autorités des provinces se tiendront.