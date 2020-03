Les mesures de Macky Sall contre le Covid-19 à la Une

Les quotidiens sénégalais parvenus, jeudi à APA, mettent el exergue les mesures présidentielles dans le cadre de la lutte contre le coronavirus (Covid-19) dont le Sénégal a enregistré quatre cas.« Lutte contre l’épidémie de pneumonie à coronavirus-Macky Sall veut une surveillance rigoureuse des frontières », titre le quotidien national Le Soleil.

De son côté, Sud Quotidien rapporte que « Macky enfile son masque » pour lutter contre l’épidémie du coronavirus. Pour ce faire, nos confrères informent qu’il n’y a « plus de déplacement à l’étranger » pour les ministres et une surveillance rigoureuse et permanente des frontières est recommandée.

« Faire fonctionner le dispositif de riposte 24H/24, au regard du niveau de menace élevé. Renforcer l’information et la sensibilisation en langues nationales. Différer la célébration et la tenue de certains évènements populaires », renseigne Sud Quotidien, qui souligne que les ministres de l’Agriculture, Moussa Baldé et de l’Elevage, Samba Ndiobène Ka, qui avaient pris part au Salon de l’agriculture de Paris sont en isolement.

Pour Walf Quotidien, « le virus bouscule tout », les ministres sont sommés de ne pas sortir du pays et la Journée internationale de la femme du 8 mars est reportée.

« Propagation du coronavirus-Les ministres confinés dans le pays », renchérit L’As, pendant que L’Observateur fait état de « quarantaine au Palais » avec l’isolement de Mbaye Ndiaye, Mahmoud Saleh, Marième Badiane et le confinement des ministres Moussa Baldé et Samba Ndiobène Ka.

Se focalisant sur l’interdiction des évènements pour cause de Covid-19, EnQuête constate une « fuite en avant » et informe que la femme du Franco-Sénégalais atteint et une Anglaise sont les deux nouveaux cas confirmés.

Toutes choses qui font dire au Quotidien que « Covid-19 dicte sa loi » avec deux nouveaux cas signalés hier.

« Situation du coronavirus au Sénégal-10 alertes, 4 cas positifs et 47 contacts identifiés », titre Vox Populi.