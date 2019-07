Les Lions accueillis triomphalement à leur retour à Dakar

L’équipe nationale du Sénégal, arrivée samedi peu avant 16h à l’aéroport militaire de Dakar, a reçu un accueil triomphal de la part de milliers de supporters, fiers de la combativité de la bande à Sadio Mané malgré la défaite (1-0) essuyée la veille en finale de la CAN contre les Fennecs d’Algérie.Les Lions ont mis cinq heures d’horloge pour parcourir les 14 km séparant l’ex-aéroport international Léopold Sedar Senghor au Palais de la République où les attendait le chef de l’Etat.

C’est sous les rythmes des tam-tams des comités de supporters « Allez Casa » et du « 12e Gaindé » que Aliou Cissé et ses protégés ont fait le trajet menant au palais. Obligés de rester avec leurs camarades dans le bus, portant l’inscription « vice-champions d’Afrique », certains des joueurs n’ont pu s’empêcher de se mettre sur le toit du véhicule qui a fait le tour de plusieurs quartiers dakarois.

Aux nombreux fans, les Lions leur ont lancé en guise de remerciement des t-shirts et gadgets. Le tout sur fond de messages en wolof du genre : « On est contents de vous », « La prochaine fois sera la bonne ».

Au palais présidentiel, d’autres supporters s’y sont retrouvés en masse pour attendre l’arrivée des vice-champions d’Afrique.

En jouant hier leur deuxième finale de CAN, après 17 ans d’absence, les Lions avaient toutes le raisons d’y croire au regard de leur prestation face à l’Algérie, outrageusement dominée mais qui n’a dû son salut qu’à une solide défense et à un but gag, inscrit dès la deuxième minute du match.

Malgré le réveil difficile de ce samedi matin, les supporters sénégalais qui se préparaient depuis quelques jours à célébrer la « première étoile » de leur équipe nationale ont tenu à être à l’accueil des Lions.

Après la défaite face aux Fennecs, le sélectionneur Aliou Cissé a fait un appel dans ce sens, saluant l’engagement et le patriotisme de ses joueurs avec lesquels il a passé « 46 jours » pour cette campagne africaine.

Même si son vœu était de remporter le trophée qu’il a perdu en tant que capitaine de l’équipe de// 2002, Aliou Cissé a atteint l’objectif que lui avait assigné la fédération et qui était d’amener l’équipe en finale.

Première nation africaine au classement FIFA avant le début de la CAN 2019, le Sénégal participe à cette compétition depuis 1965.