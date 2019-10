Les législatives au Tchad repoussées à 2020, malgré la promesse de Déby

Les élections législatives au Tchad, sans cesse repoussées depuis 4 ans, ne pourront pas avoir lieu avant le premier trimestre 2020 au mieux, a annoncé jeudi la Commission électorale, enterrant la promesse du président Idriss Déby Itno de les tenir en 2019.

Alors qu’il y a deux semaines, le chef de l’Etat avait sommé cette Commission électorale indépendante (Céni) d’organiser ce scrutin avant la fin de l’année, ce que les politologues jugeaient déjà irréaliste, le président de cet organe, Kodi Mahamat, a expliqué devant la presse que le premier trimestre 2020 était « l’horizon temporel réaliste de l’organisation des élections législatives ».

Même avec ce nouveau report, l’élection reste dépendante du « financement des opérations électorales », a aussi prévenu M. Mahamat, réclamant l' »appui » des « partenaires techniques et financiers » du Tchad.

L’opposition, qui avait déjà fait savoir qu’elle ne tenait pas à des élections avant la fin de cette année, a aussitôt exhorté jeudi le gouvernement à prendre plus de temps, pour les organiser dans des conditions optimales.

Mahamat Ahmat Alabo, secrétaire général du Parti pour les libertés et le développement (PLD), n’a « aucune objection » à la tenue des élections, mais émet plusieurs conditions dont, notamment « la levée de l’état d’urgence dans les trois provinces », dans un entretien avec l’AFP aussitôt après l’annonce de la Céni jeudi.

– Etat d’urgence –

M. Déby a décrété fin août l’état d’urgence dans les deux provinces de l’est, le Ouaddaï et le Sila, théâtres d’affrontements meurtriers entre cultivateurs et éleveurs, et dans celle du Tibesti, dans le nord, repaire de groupes rebelles et d’orpailleurs illégaux.

M. Alabo souligne également la nécessité d’effectuer « l’enrôlement des jeunes, qui n’a pas été fait depuis 2016 » et le « nettoyage du fichier électoral », deux tâches difficiles à mener à bien même avant le premier trimestre 2020.

« On s’achemine vers des élections bâclées », a renchéri Succès Masra, président du mouvement politique Les Transformateurs. Cette jeune figure montante de l’opposition trouve complexe d’engager un « dialogue national » en plein état d’urgence. « On a attendu quatre ans sans élections, on peut bien attendre au minimum huit mois pour organiser les élections dans de meilleures conditions », tranche-t-il, dans un entretien avec l’AFP également après l’annonce de la Céni.

Depuis 2011, la composition de l’Assemblée nationale, largement dominée par la majorité présidentielle, est restée la même. Pour justifier les reports successifs du scrutin, M. Déby, au pouvoir depuis près de 30 ans après un coup d’Etat en 1990, a invoqué la menace terroriste de Boko Haram – le groupe jihadiste nigérian qui multiplie les attaques meurtrières dans l’ouest depuis 2015 – et des difficultés financières.

Mais depuis deux ans, les bailleurs de fonds occidentaux et soutiens du Tchad, un pays stratégique en Afrique dans la lutte contre la menace des islamistes armés au Sahel, font pression sur le chef de l’Etat, Washington et Paris en tête.