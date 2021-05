Les latrines et les points d’eau de l’école Lataha de Korhogo bientôt rénovés

Les latrines et les points d’eau du groupe scolaire Lataha de Korhogo, dans l’extrême nord ivoirien seront bientôt rénovés par une maison d’assurance.

Ce projet de réfection a fait l’objet de la signature d’une convention entre Atlantique Assurance Vie, filiale du groupe Banque centrale populaire (BCP, Maroc) et le groupe scolaire Lataha de Korhogo.

La cérémonie de signature s’est déroulée au sein de l’école, en présence de Mme Estelle Traoré, Directrice générale d’Atlantique Assurance Vie et de M. Aboukarim Coulibaly, Directeur du groupe scolaire Lataha, rapporte une note transmise à APA, vendredi.

Cette maison d’assurance contribuera à l’amélioration de l’environnement et des conditions d’hygiène des élèves de ce groupe scolaire, particulièrement en cette période de crise sanitaire.

Au terme des travaux, les élèves bénéficieront d’installations sanitaires rénovées et sécurisées, comprenant un bloc de 12 latrines, 4 lavabos et 8 points de lavage des mains, ce qui permettra de réduire le risque de propagation de maladies contagieuses liées à l’eau et à l’assainissement.

Le groupe scolaire Lataha est un établissement d’enseignement public placé sous la tutelle du ministère de l’Education nationale et de l’alphabétisation, situé dans le village de Lataha, à 13 kilomètres de Korhogo. L’établissement compte en son sein une école préscolaire et 3 écoles primaires (Lataha 1, 2, 3), totalisant 984 élèves.