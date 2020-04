Les impacts économiques et sociaux du covid-19 au menu de la presse sénégalaise

Les quotidiens sénégalais parvenus mercredi à APA traitent d’une diversité de sujets tournant presque tous autour du nouveau coronavirus.Walf Quotidien souligne dans un dossier que « les familles d’émigrés paient la note » de l’impact économique du covid-19, rapportant des « récits bouleversants à Dakar, Louga, Kolda, Touba, Mbacké, Maroc » entres autres. « Avant, la pauvreté était à nos portes. Maintenant, on dort avec », estime une source dans le journal.

Parlant de « l’impact du covid-19 sur l’économie de l’Union », le gouverneur de la Bceao, Meyliet Koné, s’entretient avec L’Observateur.

EnQuête s’intéresse au business de cette crise avec son « enjeu de 50 milliards ». Le journal indique que la bataille a commencé pour le contrôle du marché de la distribution des dons alimentaires.

En outre, L’Observateur indique que le président Macky Sall « envoie l’Armée chez les populations », dans le cadre de la stratégie de convoyage et de distribution de l’aide alimentaire d’urgence.

Sur la transmission communautaire de la pandémie, Le Quotidien titre sur « la peur du X » avec la commune de Keur Massar qui est « au cœur des inquiétudes ». Par ailleurs, ajoute journal, le ministre de l’Intérieur « suspend » la délivrance des permis de circuler là où le président du Conseil départemental de Rufisque estime qu’il « serait malheureux que les cas de Keur Massar pénètrent Rufisque ».

L’Observateur note pour sa part que « Dakar joue avec le pire » vu le risque de propagation du virus que montrent « les chiffres et les comportements qui font froid dans le dos ».

Pour le directeur de cabinet du ministère de la Santé, Aloyse Waly Diouf, « la guerre vient de commencer » avec la succession des cas communautaires.

En outre, « le Sénégal dispose de 700 doses de chloroquine et attend 3000 doses supplémentaires » dans le cadre du traitement du covid-19, selon Vox Populi.

Sur les droits humains, L’AS estime qu’Amnesty International « épingle le Sénégal » à cause de l’incarcération d’activistes et de politiciens ainsi que la répression de manifestations en 2019.

Pour Le Quotidien, c’est une « mauvaise note » que l’ONG des droits humains a délivrée au Sénégal dans son rapport annuel. EnQuête y trouve aussi d’autres « griefs » contre ce pays ouest-africain.

En fait divers, Libération dit « tout sur l’affaire Hiba Thiam », la jeune fille retrouvée morte dans un appartement à Dakar. Selon EnQuête, « l’autopsie confirme l’overdose » là où L’Observateur informe qu’un policier a été « arrêté pour complicité » et « 8 mis en cause » présentés au procureur.

En football, Stades s’intéresse aujourd’hui à la carrière internationale du gardien de but Abdoulaye Diallo. Fort de 18 sélections avec huit buts encaissés et neuf clean-sheets, Diallo est selon le journal sportif le symbole d’un « envol brisé de l’ange gardien ».

Record se remémore pour sa part les débuts et les sacrifices consentis par Sadio Mané pour son ascension et titre « la saga d’un +made in Sénégal+ ».