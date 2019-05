Les grandes dates de l’architecte Ieoh Ming Pei

Les grandes dates de l’architecte sino-américain Ieoh Ming Pei, Prix Pritzker 1983, concepteur de nombreuses réalisations célèbres parmi lesquelles la Pyramide du Louvre, mort dans la nuit de mercredi à jeudi à l’âge de 102 ans.

– 26 avril 1917: naissance de Ieoh Ming Pei à Canton, en Chine, d’un père banquier.

– 1935: part pour les Etats-Unis où il obtient un diplôme du MIT (Massachusetts Institute of Technology), puis de design à l’université de Harvard, sous la direction de Walter Gropius, fondateur du Bauhaus.

– 1955: créé son agence, I.M. Pei et associés qui deviendra Pei Cobb Freed et associés, un an après avoir été naturalisé américain.

– 1956: construction du Mile High Center, à Denver (Colorado), première grande commande d’une longue série aux Etats-Unis et dans le monde.

– 1978: réalise l’aile Est de la National Gallery of Art à Washington.

– 1983: lauréat du Prix Pritzker, considéré comme le Nobel de l’architecture.

– 1989: ouverture au public de la Pyramide du Louvre, inauguration de la tour de la Banque de Chine à Hong Kong.

– 1992: Médaille présidentielle de la Liberté, la plus haute distinction civile américaine.

– 2008: ouverture de musée d’art islamique à Doha (Qatar), qu’il a conçu.