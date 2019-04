Les forces vives du commerce en conclave à Marrakech

Le Forum Marocain du Commerce ouvrira ses travaux ce mercredi à Marrakech, un événement qui se veut un espace de débat, d’échange participatif et inclusif dans lequel les différentes parties prenantes mutualiseront leurs connaissances du terrain pour délivrer des recommandations claires et réalisables, annonce mercredi un communiqué du ministère de l’Industrie, de l’Investissement, du Commerce et de l’Economie numérique.Il s’agit concrètement d’adopter une approche qui permette de fédérer et d’organiser le commerce marocain, tout en rassemblant les initiatives et en réformant la gouvernance sectorielle.

Une forte mobilisation est ainsi attendue, avec la participation de près de 1000 participants et une trentaine de plateformes de discussion et d’échange seront mises en place.

Le Forum marocain du Commerce sera, en effet, l’occasion d’aborder les principales problématiques et pistes de réformes à mêmes de permettre au commerce national d’atteindre son plein potentiel en plaçant au coeur de cette dynamique, le rôle moteur du commerçant marocain, acteur central du développement.

Le travail de concertation régionale réalisé en amont dans les 12 régions du Royaume a permis de réunir près de 9400 participants pour aboutir à des recommandations qui visent à libérer le potentiel commercial du Maroc et lui permettre de relever les défis posés par l’ouverture des marchés, les défis sociaux, économiques et de reconstruction.

« Les suggestions et recommandations faites par les organisations professionnelles, les syndicats et tous les acteurs impliqués au nombre de 1325 recommandations, constitueront sans aucun doute un pilier très important dans le développement d’une vision globale visant à promouvoir ce secteur vital pour l’économie nationale», explique M. Moulay Hafid Elalamy, ministre de l’Industrie, de l’Investissement, du Commerce et de l’Economie

numérique, cité par le communiqué.

En abordant toutes les questions centrales du commerce national, cet événement se donne l’ambition de constituer un tournant historique pour le secteur en dessinant les contours d’une nouvelle orientation stratégique, d’une nouvelle vision du commerce qui accélère la vocation du Maroc à s’ériger définitivement en « Hub » panafricain à vocation globale.

« Notre objectif ultime est de faire en sorte que le pouvoir d’achat du consommateur marocain et la protection de ses droits soient améliorés et que le secteur soit un secteur d’excellence dans lequel le petit commerçant est le pilier », précise le ministre.