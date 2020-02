Les faits de société dominent la Une des quotidiens sénégalais

La presse sénégalaise reçue, vendredi à APA, accorde un traitement de faveur aux faits de société et à l’économie.« Accidents de la circulation au Sénégal-Les chiffres de l’hécatombe », titre Sud Quotidien, comptabilisant 6713 accidents qui ont fait 600 morts.

Selon nos confrères, ces accidents ont engendré des pertes de 74 milliards f cfa pour l’Etat et 13 milliards f cfa pour les assurances.

De son côté, L’As affiche « les chiffres de l’horreur » portant sur la maltraitance des enfants à Pikine (banlieue dakaroise). Ce journal révèle qu’une fillette de deux ans et demi est victime d’inceste, pendant que plus de 1200 cas de violence sur des enfants dont des sévices, des viols…sont enregistrés dans cette ville.

Le Quotidien traite toujours des violences nées des manifestations, mardi dernier à Guet-Ndar (Saint-Louis, nord) et informe que le juge pêche 31 manifestants », tous envoyés en instruction. « Seuls quatre sont pêcheurs », précise le journal.

Sur ce sujet, L’Observateur écrit que « 31 personnes (sont) écrouées pour des faits criminels à Saint-Louis ».

Consacrant sa Une à la justice, L’Observateur parle de « rebondissement dans l’affaire des 94 milliards f cfa » dont l’opposant Ousmane Sonko, dit être détournés par Mamour Diallo, ancien directeur des domaines.

« Le sort réservé par le procureur de la République à la plainte de Ousmane Sonko contre Mamour Diallo », rapporte L’Obs.

Le préavis des greffiers et cors assimilés fait la Une de Walf Quotidien qui titre : « Vers une paralysie de la Justice ».

« Risque de paralysie du système judiciaire-Le Sytjust sur le pied de…grève », renchérit Vox Populi.

Ce journal souligne que « Thiès et ses nappes d’eau sont menacées » à cause de la surexploitation par les industries, les carrières et les industries d’exploitation d’eau.

Le quotidien national Le Soleil se focalise sur la visite du chef de l’Etat, Macky Sall, aux Emirats Arabes Unis et informe de la « signature de six accords ».

« Btp et dette intérieure-Le drame social », titre EnQuête, notant que malgré les chantiers lancés par l’Etat, les entreprises de Btp plongent, jour après jour, dans le gouffre.