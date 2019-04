Les enseignants guinéens annoncent une grève à partir de mercredi

Le secrétaire général du Syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée (SLECG), Aboubacar Soumah a annoncé, samedi soir, au sortir d’une assemblée générale que les enseignants guinéens seront en grève à partir du mercredi 10 avril 2019.« Le gouvernement signe un protocole, le ministre de l’Enseignement supérieur ne le respecte pas au vu et au su du Premier ministre et du président de la République qui ne réagissent même pas », a déploré Aboubacar Soumah au sortir d’une assemblée générale.

Ainsi, le SLECG veut, entre autres, le rétablissement des enseignants mutés pour fait de grève, le respect des libertés syndicales dans toutes les institutions d’enseignement supérieur.

« Si jusqu’au mardi 9 avril prochain à minuit, rien est fait, le SLECG et l’USTG déclencheront une grève sur toute l’étendue du territoire national à partir du mercredi 10 avril », a indiqué le SG du SLECG, Aboubacar Soumah.