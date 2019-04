Les échanges commerciaux entre l’UE et le Côte d’Ivoire estimés à plus de 4.470 Mds Fcfa en 2018

Les échanges commerciaux entre l’Union européenne (UE) et la Côte d’Ivoire se sont établis à « près de 7,6 milliards de dollars en 2018», soit 4.477 milliards de Fcfa, a indiqué jeudi le ministre ivoirien du Commerce, de l’industrie et de la promotion des PME, Souleymane Diarrassouba.M. Diarrassouba s’exprimait à la clôture du Forum des Affaires 2019 de l’Union européenne en Côte d’Ivoire. Il représentait le Premier ministre, chargé du Budget et du portefeuille de l’Etat à ce forum dont le thème était porté sur l’accompagnement des entrepreneurs.

« En matière d’échanges commerciaux, le volume global des échanges a atteint près de 7,6 milliards de dollars (4.477 milliards Fcfa) en 2018 », a dit M. Souleymane Diarrassouba, ajoutant que « l’Union européenne est le premier partenaire commercial de la Côte d’Ivoire ».

Spécifiquement, soulignera-t-il, les exportations de biens de la Côte d’Ivoire vers l’Union européenne, d’un montant de « 4,3 milliards de dollars (2.532 milliards Fcfa) » portent surtout sur le cacao, les combustibles, les minéraux et le caoutchouc.

Concernant les importations ivoiriens de biens en provenance de l’Union européenne, d’un montant de « près de 3,3 milliards de dollars (1.943 milliards Fcfa) », celle-ci portent sur les appareils électroniques et mécaniques, les voitures et les produits pharmaceutiques, a-t-il poursuivi.

La ratification récente de l‘Accord de partenariat économique (APE) entre la Côte d’Ivoire et l’UE a permis aux exportateurs ivoiriens d’avoir accès au marché de l’Union européenne sans droit de douane pour l’ensemble des produits libéralisés dans le cadre de cet accord.

Selon le ministre ivoirien du Commerce, de l’industrie et de la promotion des PME, les échanges économiques enregistrés sont certes importants, mais ils devraient être « diversifiés et se développer » en vue d’un accroissement des relations commerciales.

Début janvier 2019, la Côte d’Ivoire et l’UE ont signé un Accord de partenariat qui est en vigueur, ce qui permet de soutenir les échanges de marchandises et de produits. La Côte d’Ivoire entretient d’excellentes relations avec l’UE. Le pays a organisé en 2017 le Sommet Afrique/UE qui eu un grand succès.