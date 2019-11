Les députés ivoiriens adoptent un budget de plus de 11 milliards FCFA pour promouvoir l’investissement privé en 2020

Les députés de la Commission des affaires économiques et financières du parlement ivoirien ont adopté jeudi à l’unanimité (25 voix sur 25 présents), le projet de budget-programme 2020 du ministère auprès du premier ministre chargé de la promotion de l’investissement privé qui s’élève à plus de 11 milliards FCFA.Le premier responsable de ce département ministériel, Esmel Emmanuel Essis qui a présenté devant les parlementaires, les grandes actions de ce ministère en 2020, a entre autres souligné que ce budget 2020 de son ministère qui est d’un coût global de plus de 11, 213 milliards FCFA, comporte deux programmes. Il s’agit d’un programme d’administration général et d’un autre concernant l’investissement privé et l’entrepreneuriat.

L’objectif du programme 2, a souligné notamment M. Essis, est d’accroître les investissements privés dans la contribution au Produit intérieur brut (PIB), accroître les investissements directs étrangers, promouvoir l’entrepreneuriat national et l’amélioration du climat des affaires.

Auparavant, il a rappelé à la représentation nationale les missions principales de son ministère qui consistent principalement à faire la promotion du secteur privé national et des investissements privés étrangers. Les parlementaires ivoiriens analysent depuis mardi le projet de budget 2020 de l’État de Côte d’Ivoire qui s’élève à 8061 milliards FCFA.

A cet effet, les ministres se succèdent devant ces députés pour présenter le projet de budget de leurs départements ministériels respectifs pour l’exercice 2020. A partir du 1er janvier 2020, la Côte d’Ivoire, rappelle-t-on, basculera en mode budget-programmme.