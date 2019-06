Les dates-clés de l’Iran depuis la Révolution islamique

Rappel des principaux événements en Iran depuis la Révolution islamique de 1979. Le pays commémore lundi le 30e anniversaire du décès de l’imam Rouhollah Khomeiny, père fondateur de la République islamique.

– Révolution islamique –

Le 1er février 1979, l’ayatollah Khomeiny rentre à Téhéran après une quinzaine d’années en exil, à la suite du départ du chah Mohammad Reza Pahlavi, qui avait pris la fuite le 16 janvier après des mois de protestations contre son régime impérial.

Le 11, la radio iranienne, baptisée « Voix de la Révolution », annonce « la fin de 2.500 ans de despotisme ». La République islamique est proclamée le 1er avril.

– Otages américains –

Le 4 novembre 1979, des étudiants islamistes envahissent l’ambassade des Etats-Unis à Téhéran et prennent en otage 52 diplomates. Ils dénoncent l’hospitalisation de l’ex-chah aux Etats-Unis et demandent son retour en Iran. La prise d’otage dure 444 jours.

En avril 1980, Washington rompt ses relations diplomatiques avec Téhéran et impose un embargo commercial, dix mois avant la libération des derniers otages.

– Guerre Irak-Iran –

Le 22 septembre 1980, l’Irak lance son armée sur le territoire iranien après avoir dénoncé les accords d’Alger de 1975 censés mettre fin au conflit frontalier entre les deux pays sur le Chatt al-Arab, le bras principal du delta du Tigre et de l’Euphrate.

Un cessez-le-feu entre en vigueur en août 1988. La guerre aurait fait 680.000 morts et disparus.

– De Khamenei à Khatami –

Après le décès le 3 juin 1989 de Khomeiny, l’ayatollah Ali Khamenei, président depuis 1981, devient guide suprême.

En juillet, Akbar Hachemi Rafsandjani est élu président, puis réélu en 1993. Ce conservateur modéré mène la reconstruction de son pays après la guerre avec l’Irak et amorce une politique d’ouverture à l’Occident.

Le 23 mai 1997, le réformateur Mohammad Khatami est élu triomphalement président. Mais des émeutes et des manifestations estudiantines émailleront son mandat. Réélu en 2001, M. Khatami aura au total passé huit années à se battre contre l’obstruction des conservateurs.

– Ahmadinejad, ultraconservateur –

Début 2002, le président américain George W. Bush classe l’Iran comme un pays de l' »axe du mal » avec l’Irak et la Corée du Nord, l’accusant de vouloir « exporter le terrorisme » et de se doter d’armes de destruction massive.

En juin 2005, Mahmoud Ahmadinejad remporte la présidentielle. L’Iran reprend son programme d’enrichissement d’uranium.

M. Ahmadinejad multiplie les déclarations remettant en cause l’Holocauste et appelle à ce qu’Israël soit « rayé de la carte ».

En juin 2009, sa réélection provoque un mouvement de contestation à Téhéran, violemment réprimé.

– Allié d’Assad –

L’Iran se pose en acteur incontournable dans le conflit en Syrie, déclenché en 2011, où il est, avec la Russie, le principal allié du régime de Damas.

– Rohani, religieux modéré –

Le 15 juin 2013, Hassan Rohani, partisan d’une ouverture vis-à-vis de l’Occident, est élu président.

En septembre, Barack Obama et Hassan Rohani se parlent au téléphone, un contact sans précédent à ce niveau depuis 1979.

Le 14 juillet 2015, un accord sur le nucléaire entre l’Iran et six grandes puissances met fin à 12 ans de contentieux. Il garantit le caractère civil du programme iranien en échange d’une levée sur dix ans des sanctions internationales.

– Rupture avec l’Arabie –

Début janvier 2016, Ryad et ses alliés rompent ou réduisent leurs relations diplomatiques avec Téhéran après une crise déclenchée par l’exécution d’un dignitaire chiite en Arabie saoudite, royaume sunnite.

Ils accusent l’Iran d’ingérence dans les affaires des pays arabes et d’attiser les conflits notamment en Syrie et au Yémen.

– Contestation –

Le 19 mai 2017, M. Rohani est réélu président avec le soutien des réformateurs.

Du 28 décembre au 1er janvier 2018, des dizaines de villes sont agitées par des troubles (au moins 25 morts), en marge de manifestations non autorisées contre la situation économique et sociale et contre le pouvoir.

– Retrait américain de l’accord nucléaire –

Le 8 mai 2018, Donald Trump annonce le retrait des Etats-Unis de l’accord nucléaire, et le rétablissement de sanctions contre Téhéran et les entreprises ayant des liens avec la République islamique.

Les sanctions, rétablies en août puis novembre, touchent particulièrement les secteurs pétrolier et financier iraniens.

Le 8 mai 2019, Téhéran suspend certains de ses engagements pris en vertu de l’accord de 2015. Washington renforce ses sanctions contre l’économie iranienne.