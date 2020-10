Les compétences numériques de 21 enseignants ivoiriens renforcées

Vingt-et-un enseignants du Lycée Sainte Marie d’Abidjan, formés sur des outils de gestion numérique sociale et en bureautique par le biais de l’ONG ADEI Technology Hub, ont reçu le week-end dernier des certificats, lors d’une cérémonie.La remise des certificats a eu lieu au siège de ADEI Technology Hub sis à Cocody, dans l’Est d’Abidjan, où ces 21 enseignants du Lycée Sainte Marie ont reçu leurs certificats suite au renforcement de leurs compétences numériques.

Durant douze semaines, soit trois mois, ces enseignants sélectionnés ont eu droit à deux types de formation. Une première, en présentielle, a porté sur le renforcement des capacités bureautiques axé sur le pack Microsoft office, et une seconde, en ligne, qui a traité des « bases de la programmation HTML et CSS ».

La formation de ces vingt-et-un enseignants de lycée, financée par l’ambassade des Etats-Unis en Côte d’Ivoire, est un fruit du partenariat entre ADEI Technology Hub et le Lycée Sainte Marie de Cocody.

La cérémonie de remise de certificats a été rehaussée par la présence de la sénatrice ivoirienne Emilienne Anikpo, de Mme Allou Marie-Christ, proviseur dudit lycée et de M. Tuo Nangalourou, directeur des apprentissages et de l’insertion professionnelle au secrétariat d’État chargé de l’Enseignement technique et de la formation professionnelle.

Prenant la parole au nom des bénéficiaires de la formation, M. Boni a salué la « qualité de la formation et des formateurs qui n’ont ménagé aucun effort dans leur rôle de facilitateur, de boussole et de coach », avant de traduire toutes leurs gratitudes aux initiateurs du projet.

Quant à Mme Allou, proviseur du Lycée Sainte Marie de Cocody, elle a remercié ADEI Technology Hub pour la formation dispensée aux enseignants de son établissement, tout en les exhortant à transmettre à leur tour cette formation aux 190 membres du personnel et aux 1400 filles que compte le Lycée Sainte Marie.

Intervenant depuis les Etats-Unis par visioconférence, la fondatrice d’ADEI Technology Hub, Mme Odomitchi Anikpo, a tenu à féliciter les enseignants du Lycée Sainte Marie pour leur assiduité et l’engagement qu’ils ont démontré tout au long de cette formation.

Elle s’est réjouie de cette collaboration réussie entre leur deux établissements, tout en déclarant : « pour nous, ce programme permet de réaliser un impact social tant dans l’éducation, la formation de la main-d’œuvre mais également dans l’appui au genre féminin et aux jeunes filles dans leur éducation et leur carrière future ».

Mme Odomitchi Anikpo a par ailleurs adressé un merci spécial à l’ambassade des Etats-Unis qui a financé cette formation et qui accompagne sa structure sur plusieurs autres projets de formation en Côte d’Ivoire.

Créé depuis 2018 par des jeunes Ivoiriens, ADEI Technology Hub s’est donné pour mission de stimuler le développement socio-économique à travers la technologie en renforçant les éléments fondamentaux de l’écosystème entrepreneurial.