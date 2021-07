Les ambassadeurs du Tchad au concours « Génies en Herbe OHADA » reçus par le ministre de la justice

Du 13 au 18 septembre 2021, le Tchad abritera la 12e édition du Concours international « Génies en Herbe OHADA ». Le drapeau tchadien a été remis aux candidats qui répresentent le pays à cette compétition

Les trois ambassadeurs du Tchad à la 12e édition du Concours international « Génies en Herbe OHADA », seront, Nedéou Fabrice, Mbaiondoum Alexis et Adam Tidjani Saboun. Le ministre de la Justice, chargé des Droits humains, Mahamat Ahmat Alhabo leur a remis le drapeau du Tchad dans la soirée du 12 juillet 2021, dans l’enceinte de son département ministériel.

Ces trois jeunes ont été présentés au ministre par, le coordonnateur du Centre d’animation du droit OHADA au Tchad (CADOT), Casimir Ndoloum. Il a indiqué que le Concours international « Génies en Herbe OHADA » réunira 17 pays membres de l’espace OHADA. Il a aussi rappelé que c’est depuis 2015 que le Tchad participe à ce concours et qu’en organisant cette 12e édition, il devient le premier pays d’Afrique centrale à accueillir cette compétition

Le ministre de la Justice, chargé des Droits humains a exhorté le coordonnateur du CADOT et les candidats à donner le meilleur d’eux-mêmes le Tchad sort vainqueur de cette compétition.

Le Concours « Génies en Herbe OHADA » a pour objectif de promouvoir et vulgariser le droit OHADA en milieu universitaire pour préparer les experts de demain et pallier le manque ou l’insuffisance des cadres d’expression de ce droit dans les universités et grandes écoles de l’espace OHADA, rappelle le ministère de la Justice.