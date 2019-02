Les acteurs de l’agroéquipement d’Europe invités au SARA 2019

Les acteurs de l’agroéquipement de l’Union européenne ont été invités, mardi à Paris, à prendre part à la 5è édition du Salon international de l’agriculture et des ressources animales d’Abidjan (SARA) 2019.Mme Mireille Bahia, Chef de cabinet du ministre ivoirien de l’Agriculture et du développement rural, a exhorté tous les agro-équipementiers à saisir cette opportunité pour prendre attache avec les producteurs africains afin de leur proposer les solutions les plus adaptées à leurs besoins.

« Un pôle machinisme vous est spécialement dédié. Le recours aux fournisseurs de services de travaux mécanisés offrant des solutions adéquates sera privilégié », a-t-elle expliqué devant ces apro-équipementiers qui participent à la 56è édition du Salon international de l’agriculture de Paris (SIA).

Philip Girard, vice-président de l’Axema, le syndicat français des industriels de l’agroéquipement, principal organisateur du Salon international du machinisme agricole de Paris Nord à Villepinte a appelé à la réalisation de la mécanisation de l’agriculture avec intelligence.

«L’emploi rural est, en effet, un frein à l’immigration et à l’instabilité politique. La mécanisation agricole devient un investissement pour atteindre des objectifs de promotion de paix et la sécurité », a-t-il expliqué à ce rendez-vous qui réunit plus de 1740 entreprises, venant de plus de 40 pays en marge du SIA 2019.

La 5è édition du Salon international de l’agriculture et des ressources animales d’Abidjan (SARA) 2019 a été lancée jeudi à Abidjan. Elle se tiendra du 22 novembre au 1er décembre à Abidjan, la capitale économique ivoirienne.