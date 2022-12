Les 10 meilleures façons de célébrer un but

1xBet retrace les célébrations de buts les plus emblématiques qui ont changé à jamais le sport mondial, la culture populaire et même l’industrie du jeu vidéo.

Pendant près de cent ans, le joueur qui marquait un but levait les mains en signe de triomphe (ses partenaires faisaient de même), le capitaine lui serrait la main, parfois l’embrassait, et toute l’équipe se dirigeait vers le centre du terrain. Un jour, cependant, la situation est sur le point de changer.

Des baisers brésiliens brûlants

Coupe du monde 1958, match de groupe entre le Brésil et l’URSS.

Bien que les Brésiliens aient ouvert le score dès la 3e minute, il leur a fallu un certain temps pour consolider leur succès. Cependant, 13 minutes avant la fin du temps réglementaire, Wawa, le numéro 20 des futurs champions, inscrit un doublé. Ce but a assuré la sortie du groupe et Pelé et ses coéquipiers ont montré à la Suède froide comment ils se réjouissent au Brésil : leurs partenaires ont jeté leur attaquant au sol et ont commencé à le bécoter et à l’embrasser de sorte que, comme Pelé l’a rappelé, « notre bon docteur l’a ramené à la raison pendant quelques minutes ».

« Le cri de Tardelli »

Coupe du monde 1982, finale Italie contre Allemagne

Ce n’est pas que personne n’avait crié sur le terrain avant le Tardelli italien – ils l’avaient fait, et croyez-moi, assez fort. Cependant, après avoir marqué son deuxième but contre l’Allemagne (les Italiens avaient gagné la finale 3-1), Marco a fait une course incroyablement émouvante, accompagnée d’un rugissement sauvage pour le vainqueur. Les cameramen étaient émerveillés, la course étant retransmise sur toutes les chaînes de télévision du monde, mais peu ont pu entendre le cri lui-même, car les tribunes bondées du Santiago Bernabeu étaient prêtes à exploser avec les manifestations de joie des tiffosi italiens. Néanmoins, le cri de Tardelli est mémorable pour chaque Italien qui a regardé le match de championnat de 1982.

Hugo Sanchez et le premier saut périlleux

Coupe du monde 1986 (mais ce n’est pas certain)

Hugo lui-même ne se souvient peut-être pas de la première fois où il a fait un saut périlleux, mais ses acrobaties et les buts qu’il a marqués étaient des chefs-d’œuvre. Sanchez ne s’est pas contenté de faire des sauts périlleux, il a marqué une multitude de buts avec des revers et toutes sortes de ciseaux latéraux, a été meilleur buteur de la Liga pendant quatre années consécutives et a remporté une multitude de titres avec le Real Madrid. Comme FourFourTwo l’a souligné à juste titre, il était un footballeur de YouTube avant même que YouTube n’existe.

La danse de la victoire de Roger Mill

Coupe du monde 1990, match de phase de groupe entre le Cameroun et la Roumanie

En 1990, le vétéran camerounais Roger Milla a déjà 38 ans et joue paisiblement au club Saint-Pierroise de l’île de la Réunion, dans l’océan Indien. Roger n’ira pas à la Coupe du monde car il a terminé sa carrière internationale en 1988. Tout a changé lorsqu’un appel du président du Cameroun a demandé au célèbre attaquant de rejoindre l’équipe nationale lors de la Coupe du monde en Italie. Inutile de dire que le Vieux Lion ne pouvait pas refuser.

Milla a marqué son premier but lors du match de phase de groupe contre la Roumanie. Il court ensuite vers le drapeau de corner et commence à danser la fougueuse danse camerounaise Makossa. Étonnamment, Milla n’a pas répété sa danse, car il n’était pas sûr d’être autorisé à entrer sur le terrain. Quoi qu’il en soit, sa danse a changé à jamais la célébration des buts dans le football moderne.

Berceuse pour Bebeto Junior

Coupe du monde 1994, ¼ de finale entre le Brésil et les Pays-Bas.

À la 62e minute du match, l’attaquant brésilien Bebeto bat gracieusement le défenseur et le gardien de but adverses, fait rouler le ballon dans le but vide et commence à bercer le berceau imaginaire de son fils nouveau-né Matthäus, nommé d’après le capitaine allemand et né deux jours avant le match. Bebeto a été rejoint par ses partenaires Romário et Mazinho et le geste est devenu emblématique et tous les footballeurs du monde célèbrent désormais la naissance de leur enfant de cette manière.



Un héros de la classe ouvrière

Coupe des vainqueurs de coupe 1997, Liverpool contre Brann (Bergen)

Le football et la politique ne sont pas liés uniquement dans les doux rêves des fonctionnaires de la FIFA. C’est pourquoi, le 20 mars 1997, le joueur de Merseyside Robbie Fowler a marqué le but non pas d’un geste idiot, mais d’un rappel des cinq cents dockers de Liverpool qui avaient été licenciés depuis 1995. Cette idée originale a valu à Robbie une amende de 2 000 francs suisses (payée non pas pour le slogan, mais pour le maillot relevé) et le respect éternel des supporters.

Le doigt de l’Empereur de Rome »

Serie A, les matchs de la Roma lors de la saison 2005/2006

Ce n’est plus qu’une fraction des habitants de Rome et des proches des joueurs qui encouragent la Roma. Pourtant, au milieu des années 1990, le championnat italien était encore le plus fort d’Europe, le monde entier encourageait les équipes italiennes et les médias suivaient avidement chaque geste des joueurs célèbres. Nous n’avons pas pu trouver les détails exacts du match au cours duquel le capitaine de la Roma Francesco Totti a commencé à sucer son pouce après avoir marqué, mais nous avons des raisons de penser que c’était au cours de la saison 2005-2006, peu après la naissance de son fils Christian. À l’origine, ce geste devait rappeler à quel point « l’empereur de Rome » aimait ses enfants. Au fil du temps, Totti a mis fin à sa carrière après avoir joué pour la Roma pendant 25 ans ( !), et sa célébration est devenue le domaine de la culture populaire. Il est vrai que nous soupçonnons que 99,9 % des joueurs qui sucent leur pouce après avoir marqué un but de nos jours ne pensent pas du tout aux enfants.

Merci, Mamie !

Celia, la grand-mère de Leo Messi, n’a pas pu voir son petit-fils au sommet de sa gloire – elle est décédée en 1998. Cependant, Messi lui dédie tous ses buts, en levant ses index et en regardant le ciel. Celia croyait en son talent et accompagnait toujours le petit Leo aux entraînements, car le terrain de football de l’équipe première de Messi était loin de chez lui. C’est d’ailleurs la grand-mère qui a persuadé l’entraîneur de l’équipe de jeunes de Grandoli de laisser le petit, qui n’avait même pas 5 ans à l’époque, entrer sur le terrain lors d’un match contre des enfants plus âgés. À un moment donné, l’entraîneur en a eu assez de discuter et a laissé sortir le petit à la fin du match. Étonnamment, c’est ce jour-là que Leo a marqué ses deux premiers buts dans sa première équipe d’enfants.

Un cœur breveté

Matchs de Premier League anglaise, 2010

Aussi incroyable que cela puisse paraître, en 2013, Gareth Bale, footballeur du Real Madrid, a fait breveter un cœur artificiel et a dû poursuivre Justin Timberlake en justice. Bien que Bale n’ait commencé à montrer le symbole lors des célébrations de buts qu’en 2010, ses avocats ont convaincu le tribunal que la petite amie du footballeur, Emma Rhys-Jones, lui montrait le symbole depuis le lycée.

Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=ewHnwi7omI0

Le saut de Cristiano

International Champions Cup, Real Madrid vs Chelsea, 2013

Depuis plus de 9 ans, Cristiano Ronaldo célèbre ses buts en faisant un demi-tour spectaculaire, accompagné d’un grand cri de Siii ! (Daaah en espagnol). Le footballeur a commencé à célébrer ses succès de cette manière en août 2013, lors d’un match de l’International Champions Cup contre Chelsea. Le match s’est déroulé aux États-Unis, Madrid a gagné facilement 3-1 et ce jour-là, Ronaldo a montré pour la première fois son numéro de saut. Incidemment, le demi-tour caractéristique a été ajouté plus tard et a rendu la célébration encore plus spectaculaire.

Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=CsLihaWUesk

