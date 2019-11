L’enfant des rues en bref

« Enfant des rues » ou « enfant de la rue », les deux expressions se confondent. Voici quelques éléments d’explications du phénomène.On estime à environ 120 millions le nombre d’enfants qui vivent dans les rues du monde dont 30 millions en Afrique, autant en Asie et 60 en Amérique du Sud.

Qu’est-ce qu’un enfant des rues ?

Selon le sens commun admis par les agences onusiennes et les organisations humanitaires, l’enfant des rues est un mineur qui vit où survit dans la rue. On le retrouve généralement dans les décharges publiques, les stations de transports, à proximité des marches, etc.

Eloigné de gré ou de force de sa famille familial, l’enfant des rues ne veut ou ne peut pas rentrer chez lui.

Pourquoi un enfant se retrouve t-il à vivre dans les rues ?

Le phénomène a plusieurs causes qui se mêlent souvent. Des facteurs familiaux, économiques, sociaux et politiques constituent la ou les causes cause de l’installation d’un enfant dans la rue.

Selon les spécialistes, certains éléments comme l’atmosphère familiale, la pauvreté, la maltraitance, et la guerre, sont souvent déterminant dans le « choix » de la rue comme lieu de vie.

Quels sont les principaux problèmes auxquels est confrontés l’enfant des rues ?

Quand un enfant se retrouve à vivre dans la rue, il est immédiatement exposé à un milieu généralement dangereux et plein de risques.

Ses droits sont souvent compromis, surtout les plus élémentaires comme le doit à l’alimentation, la santé, l’éducation, etc.

Combien sont-ils?

On estime à environ 120 millions le nombre d’enfants qui vivent dans les rues du monde dont 30 millions en Afrique, autant en Asie et 60 en Amérique du Sud.