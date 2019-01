L’émancipation de la femme africaine passe par l’école (Chantal Fanny)

L’émancipation de la femme africaine passe par l’école, a estimé lundi à Abidjan la diplomate ivoirienne Chantal Moussokoura Fanny, relevant que le « leadership féminin en Afrique est un phénomène irréversible qui doit être reconnu et développé ».«Le leadership féminin est un phénomène qui est le résultat de l’émancipation des femmes africaines et qui touche tous les secteurs de l’activité humaine. Cette émancipation de la femme africaine passe par l’école. La jeune fille africaine n’a pas vocation à rester la +petite bonne+ de la maison qui n’a aucune autre ambition que de rester femme au foyer», a déclaré Mme Fanny qui s’exprimait à la tribune « Les rendez-vous de la maison de la presse d’Abidjan» sur le thème «Emergence et leadership féminin ».

Selon Mme Fanny qui est également sénatrice et maire de la commune de Kaniasso (extrême-nord-ouest ivoirien), le « leadership féminin en Afrique est un phénomène irréversible qui doit être reconnu et développé afin de permettre aux femmes d’accéder en plus grand nombre à des postes de responsabilité dans les partis politiques, les ministères, le parlement, le milieu judiciaire…».

Poursuivant, elle a soutenu que ce sont les femmes africaines qui travaillent le plus sur le continent.

« En Afrique, le genre est trop souvent un obstacle lors de l’octroi des crédits aux PME alors que le pourcentage des femmes à la tête des PME est très élevé, de l’ordre de 30% selon les pays. Comment peut-on imaginer le progrès de nos sociétés sans un rôle accru des femmes ? », s’est-elle interrogée.

Dans la foulée, Mme Fanny a entre autres, proposé de poursuivre le travail de sensibilisation en faveur de l’égalité homme-femme pour développer le leadership féminin sur le continent.

« Je ne suis pas une féministe. Mais, je veux œuvrer de sorte à ce qu’on arrête d’étouffer le leadership féminin », a-t-elle indiqué, appelant les femmes ivoiriennes à se « battre pour l’émergence que nous voulons tous pour notre pays ».