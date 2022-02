L’élection Miss Tchad se tiendra le 19 mars 2022

Après deux ans d’absence, l’élection Miss Tchad fait son comeback. La prochaine édition de désignation de la plus belle fille tchadienne se déroulera le 19 mars 2022.

Le Comité National Miss Tchad (CONAMIT), relance l’évènement. Après la couronne de Grace Syam en 2022, une pause a été faite, en raison de la pandémie de Covid-19 et des soucis économiques.

Au cours du point de presse organisé à cet effet le 02 février 2022, la ministre de la Culture, Actha Djibrine Sy a laissé entendre qu’ « au vu de la situation épidémiologique et de la régression notable de la maladie à coronavirus, nous sommes désormais en mesure d’organiser une nouvelle édition de miss Tchad ».

Elle évoque également des innovations avec pour objectif d’impliquer les adhérents au comité national miss Tchad à améliorer davantage les qualités des prestations et rendre l’organisation de cet important événement plus efficace.

Miss Tchad 2020 : Ronelyam Syam, candidate du Mandoul remporte la couronne

La Miss de 2020, Grace Syam est disposée à passer la couronne. Elle invite les candidates à se rapprocher du CONAMIT, pour d’éventuelles informations. « Comme tout le monde, le moment tant attendu est là, l’élection MISS Tchad 2022 aura lieu le 19 MARS 2022 et je suis toute excitée de pouvoir enfin passer la couronne. Aussi, je tiens à rappeler à mes sœurs qui me posent des questions concernant la prochaine élection que c’est le moment et qu’il est préférable de vous rapprocher auprès du COMITÉ pour plus d’informations. » Peut-on lire sur sa page Facebook.