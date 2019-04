L’Egypte et la Guinée signent de nombreux accords de coopération

L’Egypte et la Guinée ont signé dimanche de nombreux accords de coopération couvrant les domaines du commerce, de la culture, des médias et des sports, à l’occasion de la visite qu’entame le Président égyptien, Abdelfattah Al-Sissi, à Conakry.La cérémonie de signature de ces accords a été présidée par le chef de l’Etat guinéen, Alpha Condé et son homologue égyptien, qui effectue une tournée dans la région de l’Afrique de l’Ouest qui le mènera après en Côte d’Ivoire et au Sénégal.

Auparavant, les deux dirigeants ont eu des entretiens suivis d’une séance de travail élargie à laquelle ont pris part les délégations des deux pays.

Selon l’Ambassadeur Bassam Radi, Porte-parole officiel de la présidence égyptienne, le Président Alpha Condé a salué la visite du président égyptien à Conakry, qui intervient après cinq décennies de la dernière visite d’un président égyptien dans ce pays, notant la profondeur des relations historiques entre les deux pays, et la nécessité de travailler sur différents axes de coopération bilatérale.

Il s’est également félicité du rôle central de l’Egypte en particulier avec sa présidence de l’Union africaine, mettant l’accent sur les efforts de l’Egypte et sa participation positive et efficace à différentes questions africaines notamment celles de la paix, de la sécurité et du développement du continent, outre son poids et sa présence sur les scènes régionale et internationale.

De son côté, le Président Al-Sissi a insisté sur la volonté de l’Egypte de développer les perspectives de coopération avec la Guinée et de booster les relations économiques et commerciales bilatérales, ce qui est de nature à contribuer à faire progresser l’intégration régionale en Afrique et à concrétiser les objectifs de la zone de libre-échange d’Afrique (ZLECA).

Il a également exprimé la volonté de contribuer au développement de l’Université « Jamal Abdel Nasser » à Conakry pour en faire une institution phare de l’éducation et de la culture, non seulement en Guinée, mais également au niveau de tout le continent africain.

Le président égyptien a également souligné le souci de l’Egypte de continuer à fournir un soutien technique à la Guinée dans le domaine du renforcement des capacités et de la formation des cadres guinéens dans diverses spécialités, notamment la sécurité et l’armée, dans le cadre du protocole de coopération militaire signé entre les deux pays en novembre 2018.

Les deux présidents ont également passé en revue les questions énergétiques en Afrique, suite à la désignation du Président Alpha Condé pour activer l’Initiative des énergies renouvelables en Afrique. A cet égard, le Président Al-Sissi a exprimé le soutien de son pays au président Condé et ses efforts dans ce domaine pour assurer le succès de cette initiative importante.

Par ailleurs, les discussions entre les deux parties ont permis de dégager un consensus sur la nécessité de renforcer la coopération et la coordination régionales afin de maintenir la paix, la sécurité et la stabilité sur le continent africain, en particulier dans la région du Sahel, à travers une vision collective visant à relever les défis liés à la propagation des activités terroristes et au crime organisé, a indiqué le Porte-parole de la présidence égyptienne.