L’Egypte envoie des aides humanitaires aux pays touchés par le Cyclone Idai

L’Egypte a annoncé jeudi avoir acheminé des aides aux populations du Mozambique, du Malawi et du Zimbabwe affectées par le cyclone Idai.Cette aide, constituée de tentes, de produits alimentaires et des médicaments, a été envoyée à la capitale du Malawi via un avion militaire égyptienne.

Un autre avion transportant des aides médicales est prévu d’arriver samedi au Malawi, ravagé par le violent cyclone d’Idai.

Cette action exprime la solidarité de l’Egypte avec les populations des pays gravement touchés par le cyclone Idai, l’une des pires catastrophes naturelles dans l’hémisphère sud, faisait plus de 1 000 morts et deux millions de sinistrés.