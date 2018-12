Législatives togolaises : les forces de l’ordre et de défense aux urnes

Les éléments des forces de l’ordre et de défense du Togo ont, dans le cadre des élections législatives de jeudi prochain, commencé à voter ce mardi matin dans les 201 bureaux ouverts à leur intention sur l’ensemble du territoire national.Selon un membre de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) contacté par APA, le vote a démarré « depuis 7 heures » et il concerne les membres de forces de l’ordre et de défense régulièrement inscrits sur la liste électorale et disposant de leur carte d’électeur.

« Nous voulons faire le maximum, c’est pourquoi nous faisons voter les forces de l’ordre par anticipation », a indiqué lundi soir à la presse le général Yark Damehame, ministre de la Sécurité et de la Protection civile.

La campagne électorale prend fin ce mardi et les tentatives de l’opposition pour empêcher la tenue du scrutin restent, pour l’heure, sans effet.