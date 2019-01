Législatives béninoises : les législatives démarrent le 12 avril (Céna)

La campagne électorale pour les législatives au Bénin démarrera le 12 avril prochain, soit deux semaines avant la tenue du scrutin qui a déjà été fixée au 28 avril, a annoncé, mardi à Cotonou, la Commission électorale nationale autonome (Céna).Selon l’instance qui faisait face à la presse, l’enregistrement et la réception des déclarations de candidatures auront lieu, auparavant, le 18 février tandis que la publication et l’affichage de la liste électorale dans les centres et postes de vote seront effectuées le 1er mars 2019.

La Céna fait en outre savoir que les grandes tendances seront publiées dès le 30 avril, soit 48 heures après le vote.

Par ailleurs, le président de la Céna a appelé les acteurs politiques à la discipline et au respect des textes qui régissent l’organisation des élections en République du Bénin.