Légère hausse du secteur tertiaire au Sénégal

Le secteur tertiaire au Sénégal a enregistré une légère progression de 0,6%, en variation mensuelle, au mois de mai 2019, selon une note de la Direction de la prévision et des études économiques (DPEE) reçue mardi à APA.Par rapport au mois d’avril 2019 où il avait enregistré 0,2% de hausse, l’activité du secteur tertiaire s’est bonifiée de 0,4 point de pourcentage.

Selon la DPEE, cette embellie est portée par les sous-secteurs de l’ information et la communication (plus 2,1%), les activités financières et d’assurance (plus 4,4%), le transport (plus 2,9%), les activités spécialisées, scientifiques et techniques (plus 2,0%) et l’hébergement – restauration (plus 0,6%).

Relativement à la même période de l’année 2018, une croissance de 2,0% du secteur tertiaire est notée en mai 2019, particulièrement soutenue par les bons résultats de la branche information et communication (plus 4,3%), de l’enseignement (plus 7,5%) et des activités spécialisées, scientifiques et techniques (plus 6,4%