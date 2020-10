Le Zimbabwe ratifie les APE avec le Royaume-Uni

Le Zimbabwe a ratifié les accords de partenariat économique (APE) avec le Royaume-Uni dans le cadre d’une convention censée promouvoir des concessions commerciales réciproques entre Harare et Londres.Le quotidien officiel The Herald qui cite le ministre des Affaires étrangères et du Commerce international Sibusiso Moyo, a indiqué mercredi que les APE devraient fournir aux exportateurs zimbabwéens un accès sans droits de douane ni contingentement au marché britannique.

« C’est une étape considérable dans les efforts de réengagement du Zimbabwe. La signature de ce partenariat entraînera sans aucun doute une augmentation du volume des échanges commerciaux et des investissements au Zimbabwe », a déclaré Moyo.

L’ambassadrice britannique au Zimbabwe, Mélanie Robinson, a salué la décision du Zimbabwe de ratifier les APE.

« Je suis bien contente que le Zimbabwe ait ratifié les Accords de partenariat économique avec le Royaume-Uni. Cela garantit que les exportateurs continuent de bénéficier d’un accès sans droits de douane et sans contingent au marché britannique », a-t-elle déclaré.

La signature de ces accords intervient à un moment où le gouvernement zimbabwéen tente de réengager les pays occidentaux après plus de deux décennies de rancœur, à la suite du programme controversé de réforme agraire de Harare qui a vu des milliers de fermiers commerciaux blancs expulsés de leurs fermes depuis 2000.

La signature intervient également à un moment où le Royaume-Uni tente d’établir de nouveaux partenariats économiques après son retrait de l’Union européenne (Brexit).

Le Zimbabwe devient le dernier pays d’Afrique australe à signer les APE avec le Royaume-Uni après l’Afrique du Sud, le Botswana, la Namibie, l’Eswatini, le Lesotho et le Mozambique l’année dernière.