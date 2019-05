Le viol suivi de meurtre d’une fille à Tamba endeuille la presse sénégalaise

Les quotidiens sénégalais parvenus lundi à APA mettent en exergue les faits de société, dominés par le viol suivi de meurtre de Bineta Camara, fille du Directeur de l’Agence de développement local (ADL).« Meurtre de la fille du Dg de l’ADL-Révoltant ! », s’exclame EnQuête, expliquant que la fille de Malal Camara a été violée et tuée.

Selon nos confrères, des traces de sperme ont été trouvées sur le gardien, considéré comme le suspect n°1. « La police scientifique a été dépêchée sur le lieu du crime à Tambacounda », informe EnQuête.

« Viol et meurtre sordide de Bineta Camara-Les éléments accablants de l’enquête », rapporte L’As.

De son côté, L’Observateur retrace « le film d’une tentative de viol qui a viré au drame » et souligne que « Bineta Camara a été retrouvée dans la chambre de ses parents, allongée sur le dos, avec blessures sur le visage ».

Ce journal note que le vigile de la maison et le garde de corps de la victime sont retenus à la police.

Vox Populi parle de week-end macabre entre Dakar, Tamba et Linguère et constate une « série d’horribles meurtres ». Ce faisant, nos confrères indiquent qu’après Coumba Yade (18 ans) à Thiès, Bineta Camara (23 ans) violée et tuée, samedi, à Tamba, à Ouakam une femme a été découverte nue, le corps en décomposition dans des ordures d’un centre commercial.

Toutes choses qui font parler au Quotidien d’un mois de « mai sanglant pour les femmes » car, une semaine après la tragédie de Thiès, un cas similaire se produit à Tamba.

« Meurtre à Tamba et Ouakam-La criminalité prend ses quartiers », titre Walf Quotidien.

Dans une interview avec Serigne Saliou Thioune, L’Obs affiche « les confessions du nouveau guide des Thiantacounes » qui confie : « Mes derniers échanges avec mon père. Il y a eu trop de tensions au début. Le statut de guide des Thiantacounes ne m’a jamais intéressé ».

En politique, Sud Quotidien traite du choix du président de la Commission de pilotage du dialogue politique et notre : « La classe politique, à couteaux tirés ».

« Coup de frein au dialogue politique-La présidence de la commission cellulaire divise les acteurs », écrit Vox Populi.

Pendant ce temps, Le Soleil titre sur le lancement de « Diaspora Bonds » qui, selon lui, est « une aubaine pour le projet des 100.000 logements sociaux ».