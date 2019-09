Le Trésor public ivoirien mobilise 1023 milliards de FCFA

Le Trésor public ivoirien a mobilisé jusque-là 1023 milliards de FCFA, soit 77,5% de l’objectif annuel de 1320,6 milliards de FCFA, a appris APA jeudi de source officielle à Abidjan.L’information a été donnée par Antoine Yobouët, Conseiller technique du directeur général du Trésor et de la comptabilité publique Jacques Konan Assahoré lors d’une cérémonie de la première cotation de l’emprunt obligataire à deux tranches dénommé TPCI 5,75% 2019-2026 et TPCI 2,23% 2019-2026.

Cette cotation, organisée en collaboration avec la Bourse régionale des valeurs mobilières (BRVM) et les Sociétés de gestion et d’intermédiation (SGI), a consacré l’admission en bourse des titres issus de cet emprunt sous les symboles TPCI.O31 et TPCI.O32.

Le Trésor public ivoirien s’est engagé dans la modernisation de la gestion de la dette de l’Etat à travers une gestion active matérialisée par des opérations de rachats, de remboursements anticipés et de reprofilage de titres publics.

En 2019, il est prévu deux opérations. La première phase s’est réalisée avec succès le 03 mai 2019 pour un montant de 157 milliards de FCFA. La deuxième phase est prévue pour le 03 octobre prochain pour un montant indicatif avoisinant les 150 milliards de FCFA et concerne des titres émis par adjudication, arrivant à échéance en 2020 avec un système d’amortissement.