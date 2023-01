Le Train express régional (Ter) est « 100% » sénégalais

Les quotidiens sénégalais parvenus lundi à APA titrent sur une diversité de sujets dominés par les précisions du gouvernement sur la polémique autour de la propriété et la rentabilité du Train express régional (Ter).Dans un entretien avec Bés Bi, le directeur général de la Société nationale de gestion du patrimoine du Train express régional (Senter), Abdou Ndéné Sall, se positionne « sur une autre ligne » pour porter la « réplique à l’enquête (du journal français) Le Figaro sur la gestion du Ter ». Il parle de « sabotage » après avoir lu l’article du quotidien français qui a soulevé une polémique sur la propriété et la rentabilité du Ter, inauguré par le président Macky Sall fin 2021 pour un investissement de plus de 700 milliards de FCFA.

« Le Ter appartient à 100% à l’Etat du Sénégal », assure M. Sall avant d’ajouter que son pays « a déjà signé le nouveau contrat avec la Seter », la société française qui exploite le Train express régional (Ter).

Évoquant la rentabilité du Ter dans Walf Quotidien, le porte-parole du gouvernement, Abdou Karim Fofana, affirme que « l’Etat a fait le choix d’un tarif quasi social » pour une « rentabilité économique et sociale qui +se mesure en impacts de l’amélioration de l’accès aux transports et de la mobilité sur la productivité et le bien-être+ ».

En politique, ce journal estime que l’éventuelle troisième candidature de Macky Sall à la présidentielle de 2024 est « à risques ». « Le président Macky Sall et son camp ne font rien pour réduire les fronts politiques. La défenestration d’Aminata Touré de l’Assemblée nationale s’ajoute à de nombreux feux de tensions qu’ils créent en perspective de l’élection présidentielle de 2024 », souligne Walf Quotidien.

Sud Quotidien disserte sur la « participation ou non d’Ousmane Sonko au procès +Sweet Beauté+ », du nom de cette affaire de mœurs dans laquelle l’opposant est accusé de viols et menaces de mort par la jeune masseuse Adji Sarr. Le dossier est renvoyé récemment devant la chambre criminelle même si la date des audiences n’est pas encore fixée, obligeant Pastef à se mettre « en stand-by ». Vice-président de ce parti dirigé par M. Sonko, Dr Dialo Diop affirme que « pour l’instant, la décision du parti est réservée ».

Alors que la tenue de ce procès pourrait réveiller, selon certains, le spectre des événements tragiques de mars 2021, le journal note que « les appels fusent de partout » pour une « décrispation de la tension politique ». Le président de la Confédération nationale des employeurs du Sénégal (CNES), Adama Lam, a notamment « tiré la sonnette d’alarme sur les conséquences que la tension » politique actuelle alimentée par le procès de Sonko et le débat sur la troisième candidature de Macky Sall « pose sur +l’économie et l’entreprise+ sénégalaises ».

Sur la baisse des prix du loyer, L’Observateur note un « dernier revirement », constant que « l’Etat abandonne la Loi » là où « le Premier ministre saisit le Conseil constitutionnel ». « Après un premier rendez-vous raté du 1er janvier 2023, le second du 1er février risque non plus de ne pas être respecté. Le gouvernement reste à l’écoute du Conseil constitutionnel saisi par le Premier ministre pour permettre au chef de l’Etat de signer le décret qui institue la baisse des prix du loyer », explique le quotidien.

Sur un autre sujet, Le Soleil indique que « Macky Sall sort les gros moyens pour booster l’agriculture » sénégalaise. Selon le quotidien national, le chef de l’Etat a investi pour l’acquisition de 3961 unités motorisées et 120 entrepôts. Le coût du programme est estimé à 85 milliards de FCFA.