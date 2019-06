Le temps, la liberté, Freud, Montaigne…: les sujets du bac philo 2019

Le temps, le travail, les lois, la liberté, Freud, Montaigne…: les quelque 554.000 candidats au bac général et technologique composaient lundi matin sur l’épreuve de philosophie, qui donne le coup d’envoi d’une semaine d’examens.

Voici les sujets proposés, communiqués par le ministère de l’Education nationale après le début de l’épreuve à 08H00.

BACCALAURÉAT GÉNÉRAL

– Série littéraire (L) –

– 1er sujet: Est-il possible d’échapper au temps?

– 2e sujet: A quoi bon expliquer une oeuvre d’art?

– Explication d’un texte extrait de « Principes de la philosophie du droit » de Hegel (1820)

– Série économique et sociale (ES) –

– 1er sujet: La morale est-elle la meilleure des politiques?

– 2e sujet: Le travail divise-t-il les hommes?

– Explication d’un texte extrait de « Remarques sur la partie générale des principes de Descartes » de Leibniz (1692)

– Série scientifique (S) –

– 1er sujet: La pluralité des cultures fait-elle obstacle à l’unité du genre humain?

– 2e sujet: Reconnaître ses devoirs, est-ce renoncer à sa liberté?

– Explication d’un texte extrait de « L’avenir d’une illusion » de Freud (1927)

BACCALAURÉAT TECHNOLOGIQUE

Toutes les séries, sauf TDM (techniques de la musique et de la danse) et STHR (sciences et technologies de l’hôtellerie et de la restauration)

– 1er sujet: Seul ce qui peut s’échanger a-t-il de la valeur?

– 2e sujet: Les lois peuvent-elles faire notre bonheur?

– Explication d’un texte extrait des « Essais » de Montaigne (1580)