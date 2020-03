Le télétravail en expansion à Abidjan en raison du Coronavirus

Le télétravail prend de plus de plus de l’ampleur à Abidjan, la capitale économique ivoirienne en raison de la maladie à coronavirus dont neuf cas ont été officiellement confirmés en Côte d’Ivoire, a constaté APA sur place.En effet, pour contribuer à la mise en œuvre des mesures préventives prises par le gouvernement ivoirien pour éviter la propagation de cette maladie, plusieurs employeurs, notamment du secteur privé, opte de plus en plus pour le télétravail demandant à leurs employés d’exécuter leurs tâches professionnelles depuis leurs domiciles.

M. Touré, un jeune ivoirien exerçant dans une entreprise de télécommunication à Abidjan, affirme travailler, quatre jours sur cinq ouvrables dans la semaine, depuis son domicile sur instruction de son employeur. Une décision visant selon lui, à minimiser le risque de contamination des travailleurs au coronavirus.

Comme l’entreprise de M. Touré, plusieurs autres, notamment du secteur de la communication et des médias, expérimentent déjà cette méthode de travail en cette période de crise sanitaire mondiale.

Lundi dernier, le gouvernement ivoirien a pris treize mesures complémentaires pour lutter contre la propagation du coronavirus en Côte d’Ivoire où le nombre de cas confirmés est passé de six à neuf. Il s’agit entre autres de la fermeture de tous les établissements d’enseignement préscolaire, primaire, secondaire et supérieur pour une période de 30 jours.

La fermeture des boîtes de nuit, des cinémas et des lieux de spectacles pour une période de 15 jours et de l’interdiction des salutations manuelles, accolades et embrassades et de la consommation de la viande de brousse, figurent également sur la liste des mesures arrêtées.

A ce jour dans le monde, la maladie à coronavirus a fait plus de 9000 morts et près de 220 000 cas d’infection.