Le Tchadien Abakar Bichara reçoit le Prix Africain du Mérite et de l’Excellence PADEV 2022

A Kigali, capitale du Rwanda, le jeune entrepreneur tchadien, Abakar Bichara a reçu le dimanche 18 septembre, trophée du Prix Africain du Mérite et de l’Excellence PADEV 2022.

Le fondateur du Centre Américain Hapinness, Abakar Bichara a reçu le Prix Africain du Mérite et de l’Excellence PADEV 2022. C’était au cours d’une cérémonie organisée dans la ville de Kigali. Le jeune lauréat tchadien est le promoteur du complexe éducatif de formation et de promotion de langues vivantes notamment l’anglais. Il est d’ailleurs le plus jeune de tous les lauréats africains de cette édition.

Le PADEV/KIGALI 2022, est une rencontre de haut niveau réunissant différentes personnalités du monde politique, des affaires, diplomates, des institutions de finance, société civile, décideurs continentaux etc.

Au niveau national, Abakar Bichara a remporté plusieurs distinctions. C’est un jeune entrepreneur dynamique et influenceur qui s’arrime à l’évolution de la langue et de la technologie. Ce nouveau pris est la récompense du travail accompli en faveur de l’éducation et la formation. Il a fièrement dédié son prix à la jeunesse tchadienne toute entière.