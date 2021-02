Le Tchad va organiser un Forum national du bilinguisme

Un Haut Comité chargé de l’Organisation d’un Forum National sur le Bilinguisme (H-COFOB) a été créé le 24 février 2021 par Décret N°0245/PR/2021 du chef de l’Etat Idriss Deby Itno

Le Haut Comité chargé de l’Organisation d’un Forum National sur le Bilinguisme a pour missions de, faire l’état des lieux du bilinguisme au Tchad, identifier les contraintes qui freinent l’application du bilinguisme au Tchad, jeter les bases d’un cadre juridique et institutionnel pour l’application effective du bilinguisme, définir les stratégies efficaces pour la promotion et la vulgarisation du bilinguisme dans l’administration assorties de plan d’action, formuler des recommandations à court, moyen et long termes

Le Haut comité est présidé par le ministre secrétaire général du gouvernement. Il a pour 1er vice-président le ministre en charge de l’éducation nationale, 2ème vice-président, le ministre en charge de l’enseignement supérieur, le ministre de la justice est le 3ème vice-président.

Le ‘’H-COFOB’’ est composé de 17 membres. Il sera appuyé par un comité technique ayant pour président le Secrétaire général adjoint de la présidence de la république.