Le Tchad trouve un accord pour la restructuration de sa dette extérieure

Dans un communiqué de presse de ce 11 novembre 2022, le ministre des Finances fait savoir que, le Tchad premier pays à parvenir à un accord sur sa dette au sein du Cadre Commun du G20.

Au terme de deux années de discussions avec ses principaux créanciers extérieurs, le Tchad parvient à un accord sur le traitement de sa dette extérieure au sein du Cadre Commun avec le Comité des créanciers bilatéraux officiels d’une part, et Glencore d’autre part. L’information a été donnéee par le ministre des Finances, Tahir Hamid Nguilin.

Le ministre des Finances de rappeler que, le Tchad avait adhéré au Cadre Commun pour les traitements de dette du G20 et du Club de Paris dans le cadre de son programme de Facilité Élargie de Crédit (FEC) et avec le soutien de la Banque Mondiale, du Club de Paris et du Comité des créanciers bilatéraux officiels co-présidé par la France et l’Arabie Saoudite.

« Les paramètres de ce traitement de la dette sont conformes aux engagements pris par le Tchad dans le cadre de son programme FEC avec le FMI ainsi qu’aux principes du Cadre Commun, et permettent de restaurer la soutenabilité de la dette publique, tout en assurant une protection contre la volatilité des prix du pétrole grâce à l’introduction de mécanismes de traitement contingent. »

Ces accords, dans la continuité de ceux conclus avec Glencore en 2018, permettront la poursuite du programme avec le FMI, la conclusion de la prochaine revue de la Facilité Élargie de Crédit et le décaissement d’une nouvelle tranche de financement au bénéfice du Tchad d’ici fin décembre 2022, après décision du Conseil d’Administration du FMI.