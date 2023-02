Le Tchad sollicite l’accompagnement du Maroc pour développer le football

Des dirigeants du football tchadien ont séjourné au Maroc du 8 au 12 février 2023 en marge de la coupe du monde des clubs de la FIFA qui s’est déroulée à Tanger.

Durant cette période, la faitière du football tchadien a profité pour nouer des partenariats avec la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMA) et les clubs tels que le Raja de Casablanca et l’AS FAR de Rabat.

Ces collaborations, très bénéfiques pour le Tchad, prennent en compte la mise à disposition des installations, la logistique et le savoir-faire du FRMA au bénéfice des équipes féminines et masculines tchadiennes U15, U17 et sénior. Ceci, dans le cadre des compétitions internationales et de stage.

En outre, les partenariats conclus avec les clubs emblématiques que sont le 𝑹𝒂𝒋𝒂 𝒅𝒆 𝑪𝒂𝒔𝒂𝒃𝒍𝒂𝒏𝒄𝒂 et le 𝒍’𝑨𝑺 𝑭𝑨𝑹 𝒅𝒆 𝑹𝒂𝒃𝒂𝒕 permettront aux jeunes tchadiens d’accéder et de bénéficier des infrastructures et des programmes de formation des académies respectives de ces 2 équipes.

La FTFA mettra également au cœur de ces partenariats la formation à l’égard des entraîneurs et des éducateurs tchadiens, dans le but de professionnaliser et de faire monter en compétences ses formateurs

Une première vague d’entraîneurs sera déployée dans environ deux (2) mois, une deuxième s’en suivra au mois de juin-juillet et sera composée d’entraîneurs de 1ère, 2e division et ceux des provinces.

La FTFA tient à remercier la FRMA et les dirigeants de RAJA Casablanca et l’As FAR de Rabat pour leur confiance et leur engagement aux côtés de notre pays.

Source : FTFA