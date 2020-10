Les donneurs de sang volontaires au Tchad ont désormais la possibilité de le faire à partir de Facebook. Il suffit de s’inscrire sur le réseau bleu et être avertis des besoins urgents à proximité de chez soi

C’est la résultante d’un partenariat signé entre les Centres nationaux de transfusion sanguine du Tchad, du Mali et de la Guinée et Facebook, rendu publique le 14 avril 2020. Avec ce mécanisme, il est facile pour les donneurs de savoir quand et où se rendre. L’outil “Dons de sang” de Facebook compte aujourd’hui plus de 70 millions d’inscrits dans le monde entier. La fonctionnalité est disponible dans douze pays en Afrique sub-saharienne, notamment le Sénégal, le Burkina Faso, la Côte d’ivoire, le Kenya, le Niger, le Rwanda, l’Afrique du Sud, le Zimbabwe, la Namibie et désormais la Guinée, le Mali et le Tchad.

Le responsable des affaires publiques de Facebook pour l’Afrique francophone, Balkissa Idé Siddo explique que : « L’outil don de sang de Facebook vise à rapprocher les donneurs de sang des organismes de collecte afin d’améliorer la réponse aux besoins locaux. ». « Nous sommes fiers de nous engager auprès des centres nationaux de transfusion sanguine en Guinée, au Mali et au Tchad, pour montrer que l’innovation technologique peut contribuer à apporter des solutions concrètes aux défis de santé », se réjouit-il.

Les éléments de la fonctionnalité « Don de sang » sont entre autres :

La possibilité de s’inscrire en tant que donneur de sang : les utilisateurs de Facebook qui choisissent de s’inscrire ont la possibilité d’indiquer leur volonté de donner du sang dans l’application Facebook.



Les banques de sang inspirent les donneurs : si les centres de don de sang de confiance ont besoin de trouver des donneurs, ils peuvent créer des pages spéciales qui informent les donneurs de leurs besoins et comprennent un bouton d’appel à l’action qui permet aux donneurs de les contacter directement à partir de la page.

Notification aux donneurs – Une fois qu’une demande de don de sang est publiée, les personnes situées à proximité qui ont indiqué leur volonté de donner du sang seront informées de la demande par le biais de leurs notifications sur Facebook.

Toute personne âgée de 18 à 65 ans peut s’inscrire comme donneur de sang sur Facebook en se rendant sur la page « Dons de sang » dans la section « A propos » de leur profil, ou en accédant au lien : facebook.com/donateblood. Chaque personne qui s’inscrit pourra voir sur son appareil mobile les demandes et les possibilités de donner du sang à proximité.