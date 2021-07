Le Tchad se dote d’un centre des opérations d’urgence polio

L’établissement sanitaire a été inauguré le 29 juillet 2021, par le directeur général du ministère de la santé publique et de la solidarité nationale Dr Ismaël Barh Bachar

Le centre des opérations d’urgence polio, permettra d’effectuer le contrôle, de suivi et de lutte contre les pandémies. Il jouera également un non très important dans la lutte contrela poliomyélite et toutes les autres maladies évitables par la vaccination.

Dans son allocution d’inauguration, le Directeur General du ministère a salué les efforts fournis sans cesse par les partenaires en appuyant le département de la santé publique et de la solidarité nationale à améliorer la qualité des prestations pour protéger la population contre les maladies et rehausser les indicateurs de la santé.

Dr Ismaël Barh Bachar a rappelé les efforts fournis par le Tchad pour faire face à la poliomyélite en obtenant en 2016 la certification. Il a ensuite adressé ses reconnaissances à tous les acteurs qui ont participé dans ce combat qui dit-il doit se poursuivre pour lutter également de manière efficace et unifiée contre les dérivés de cette maladie.

Le centre des opérations d’urgence permet de faire le plaidoyer et de mobiliser les ressources nécessaires pour le succès des actions de lutte contre la poliomyélite et répondre de manière adéquate aux exigences et éventualités d’urgence a tenu à ajouter le Directeur General.