Le Tchad s’active dans la lutte contre la malnutrition

Le Conseil national de nutrition et d’alimentation (CNNA) s’est réuni le 25 septembre dernier pour réfléchir sur la qualité de nutrition afin de barrer la route à la malnutrition

La rencontré a été conduite par le ministre d’Etat, secrétaire général à la présidence, Kalzeubé Payimi Deubet. Etaient présents les membres du CNNA, certains membres du gouvernement et les partenaires techniques et financiers. Les participants ont présenté les contraintes auxquelles sont confrontés les enfants qi souffrent de malnutrition. Des pistes de résolutions ont également été évoquées.

A l’issue des concertations, les participants ont adoptés deux de loi. Le premier sur la fortification des farines de maïs et de blé en fer et en blé complexe et le deuxième pour la fortification des huiles en vitamines A. Le Dr Mahamat Béchir, président du Conseil nation de nutrition et d’alimentation a souligné que le Tchad est autour de 32% autour de la malnutrition, un taux très élevé, souligne-t-il.

Les assises ont permis de s’intéresser à la situation nutritionnelle et faire le suivi des recommandations de la rencontre précédente.