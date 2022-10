Le Tchad représenté aux travaux sur la sécurité en Afrique

La situation politique et sécuritaire du continent, la problématique de la promotion de la paix et la prévention de conflits ont fait l’objet d’une réunion de sécurité le 05 octobre 2022.

Dans un communiqué de presse, L’Ambassade, Mission permanente du Tchad à Genève fait savoir que la rencontre a réuni, le Commissaire des Affaires politiques, Paix et Sécurité de l’Union africaine, l’Ambassadeur Bankolé Adeoye et le Groupe africain des Ambassadeurs de Genève.

Les discussions ont porté sur la situation politique et sécuritaire du continent, la problématique de la promotion de la paix et la prévention de conflits pendant que les cinq régions géographiques africaines sont concomitamment confrontées à la crise sécuritaire induite par la criminalité transfrontalière et les activités des groupes armés terroristes et la gouvernance.

L’Ambassadeur, Représentant permanent du Tchad, Ahmad Makaila a salué l’initiative de l’Union africaine qui doit davantage s’ouvrir aux préoccupations spécifiques de chaque pays en gardant bien à l’esprit le lien fusionnel qui existe entre le terrorisme et le développement à la base des communautés. Il a également été question du respect du principe de subsidiarité qui doit régir les rapports de complémentarité entre les instances sous régionales, régionales et internationales.

L’émissaire de l’Union africaine a souligné le rôle décisif de l’Organisation continentale dans la tenue du Dialogue National Inclusif et Souverain au Tchad, notamment la mise à disposition d’une expertise pour l’élaboration des textes fondamentaux de la République.