Le Tchad représenté au 9ème Séminaire annuel de Haut niveau sur paix

Le ministre tchadien des Affaires étrangères, Mahamat Saleh Annadif au 9ème Séminaire annuel de Haut niveau sur la Paix et la sécurité en Afrique du 7 au 9 Décembre 2022 à en Algérie.

Les travaux du 9ème séminaire annuel de haut niveau sur la paix et la Sécurité en Afrique se déroulent à Oran, en Algérie. Prenant part à ces assises, le chef de la diplomatie tchadien, le ministre Mahamat Saleh Annadif a co-animé un panel ayant pour thème : « le Désarmement et le contrôle des armes légères et de petits calibres illicites : Faire taire les armes en Afrique. »

Ce séminaire regroupe des représentants des pays membres du Conseil de paix et de sécurité (CPS) de l’Union africaine (UA), des membres africains au Conseil de sécurité de l’ONU, des experts et représentants d’instances africaines, de l’ONU et de la Ligue arabe.

Le 9ème Séminaire annuel de Haut niveau sur la Paix et la sécurité vise à promouvoir une vision commune et partagée de l’Afrique quant à l’apport que peuvent et doivent apporter ses membres représentants le continent, au Conseil de sécurité, dans la sensibilisation de ce dernier sur les décisions et les résolutions relatives à la prévention et à la gestion des crises et des conflits au sein du continent.

Ce séminaire est un cadre de concertation, de partage d’expérience qui permet de raffermir davantage la coopération et la coordination, entre le Conseil de Paix et de Sécurité de l’Union et les trois pays africains membres du conseil de sécurité des Nations Unies dans l’accomplissement de leurs mandats respectifs. Il permet également aux pays membres de l’Union Africaine d’avoir des discussions poussées en vue de proposer des solutions concrètes pour la paix et la stabilité dans le continent.