Le Tchad renforce sa coopération avec l’organisation internationale du travail

Une délégation tchadienne, conduite par le ministre de la Fonction publique, et du Dialogue social, Abdoulaye Mbodou Mbami, a discuté avec les dirigeants de l’OIT à Genève.

L’objectif principal de cette rencontre était de renforcer la coopération entre le Tchad et l’OIT. D’après le communiqué produit par son département, le ministre de la Fonction publique, a souligné les défis auxquels le Tchad est confronté en matière de création d’emplois, ainsi que les efforts déployés par le gouvernement pour mettre en œuvre une politique de l’emploi répondant efficacement aux besoins de la population, tout en assurant la résilience d’un dispositif de protection sociale.

Abdoulaye Mbodou Mbami a également plaidé en faveur du « renforcement des capacités humaines et de la promotion de la négociation collective et du tripartisme, considérés comme des éléments essentiels pour une efficacité accrue, la sécurité et des solutions durables face aux crises sociales. »



Le Directeur général de l’OIT a salué les efforts déployés par le Tchad et a exprimé le soutien et l’engagement de son institution à travailler de manière résolue et coordonnée avec le gouvernement. Cette collaboration vise à maintenir un climat de confiance entre les partenaires et une stabilité sociale, qui sont des éléments essentiels pour la croissance économique et la productivité.