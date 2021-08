Le Tchad renforce les capacités des agents de santé sur le registre du cancer

Les professionnels de la santé se font recyclés pendant deux jours sur les méthodes d’enregistrement du registre national du cancer. L’atelier a démarré le jeudi 12 août 2021 à Bakara

La mise sur pied du registre national du cancer permettra à moyen terme de mieux évaluer la qualité des soins dont bénéficient les patients cancéreux, permettre également de lancer et/ou de renforcer des campagnes de prévention et de dépistage du cancer a expliqué la coordinatrice du programme national de lutte contre le cancer Dr Fatima Haggar. D’où, la participation des professionnels de la santé venus de l’ensemble du pays.

Dr Djimrassengar Daoudongar Honoré point focal de lutte contre les maladies non transmissibles à la représentation de l’organisation mondiale de la santé au Tchad a précisé que son institution reste disponible aux côtés du ministère de la santé et de la solidarité nationale en apportant un appui financier pour la formation des points focaux et un appui technique afin de soutenir le processus de mise en place d’un registre des cancers au Tchad.

Ouvrant les assises, le Directeur General du ministère de la santé publique et de la solidarité national Dr Ismaël Barh Bachar a relevé que pour réduire l’incidence risque de développer un cancer, il faut développer un système de prévention efficace sur l’ensemble du territoire national. Le Gouvernement de la République du Tchad, à travers le ministère d la santé publique et de la solidarité nationale et ses partenaires ont toujours développé et mis en place des nouvelles stratégies dans la lutte contre cette maladie a ajouté le Directeur General. Cette formation dit-il, est une véritable avancée du Tchad en matière de lutte contre le cancer et surtout une plus-value incontestable pour les patients.

Selon la statistique de 2020, environ 250 cas des différents types de cancer ont été enregistrés par les services d’anatomopathologie du Centre Hospitalier Universitaire la Reference Nationale et celui de l’Amitié Tchad Chine de Ndjamena.

Il est à noter que Le registre de cancer est un outil robuste qui permet d’assurer un recueil continu et exhaustif de données nominatives dans une population géographiquement définie.